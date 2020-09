СМИ: Генри Кавилл подписал контракт на три фильма в роли Супермена

Пока Зак Снайдер пытается сделать конфетку из того, какой вышла прокатная версия "Лиги Справедливости", Warner Bros. строит планы по дальнейшему расширению кинематографической вселенной DC.

Как пишет We Got This Covered, студия подписала контракт с Генри Кавиллом на участие еще в трех фильмах в роли Супермена.

Детали соглашения не раскрываются, но, по информации источника издания, среди трех проектов как минимум один будет сольным. Также актер должен появиться в "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.

Сам Кавилл многократно заявлял, что не готов расстаться с красным плащом и хочет снова воплотить на экране образ последнего сына Криптона.

На официальном уровне информация пока не подтверждена, но на фоне того, что даже Бен Аффлек вновь вернется к роли Бэтмена, из-за которой он стал алкоголиком, эти данные выглядят вполне правдоподобно.