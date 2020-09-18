Новости

Вышел русский трейлер сайфай-хоррора "Чужие: Вторжение" 16:49
Вышел русский трейлер сайфай-боевика "Битва за Скайарк" 16:23
Николас Кейдж в роли Супермена может появиться в фильме "Флэш" 16:06
Свое последнее фото Валентина Легкоступова сделала с Михаилом Борисовым 15:38
Актер из "Отряда самоубийц" объяснил, чем новый фильм лучше первого 14:22

СМИ: Генри Кавилл подписал контракт на три фильма в роли Супермена

Новости
    18.09.2020, 16:30
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Пока Зак Снайдер пытается сделать конфетку из того, какой вышла прокатная версия "Лиги Справедливости", Warner Bros. строит планы по дальнейшему расширению кинематографической вселенной DC.

Фото: kinopoisk.ru
"Это история любви": Киану Ривз раскрыл подробности новой "Матрицы"

Как пишет We Got This Covered, студия подписала контракт с Генри Кавиллом на участие еще в трех фильмах в роли Супермена.

Детали соглашения не раскрываются, но, по информации источника издания, среди трех проектов как минимум один будет сольным. Также актер должен появиться в "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.

Сам Кавилл многократно заявлял, что не готов расстаться с красным плащом и хочет снова воплотить на экране образ последнего сына Криптона.

На официальном уровне информация пока не подтверждена, но на фоне того, что даже Бен Аффлек вновь вернется к роли Бэтмена, из-за которой он стал алкоголиком, эти данные выглядят вполне правдоподобно.

Новости

Новый взгляд на Бэтмена из режиссерской версии "Лиги справедливости" 14:11
Мелодрама "После. Глава 2" обошла в российском прокате "Довод" и "Мулан" 14:01
Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов умер от коронавируса 13:37
Скончался бессменный ведущий программы "Русское лото" Михаил Борисов 09:37
Ведущего "Русского лото" Михаила Борисова ввели в кому 19.09.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
В японском трейлере "Чудо-женщины 1984" показали много новых кадров 19.09.2020
Умер автор "Форреста Гампа" Уинстон Грум 19.09.2020
Сериал о супергероине-мусульманке поставит режиссер "Ходячих мертвецов" 19.09.2020
⧣ фантастика
Фото: instagram.com/ mcfarlane_toys_official
Стало известно, как будет выглядеть барон Харконнен из "Дюны" 19.09.2020
Сериал о Харли Квинн продлен на третий сезон 19.09.2020
⧣ супергерои
Фото: instagram.com/ bosslogic
Найдена актриса на роль Женщины-Халка в сольном сериале 18.09.2020
Компания Disney стала прокатчиком "Майора Грома", названа дата премьеры 17.09.2020
Названа дата начала съемок фильма "Флэш" с двумя Бэтменами 17.09.2020