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"Армия мертвецов" Зака Снайдера получит приквел и сериал-спин-офф

Новости
    08.09.2020, 12:57
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Еще не вышедший зомби-хоррор Зака Снайдера ("Рассвет мертвецов", "Хранители", "Лига Справедливости") для Netflix "Армия мертвецов" уже готов развернуться во франшизу. Как сообщает HypeBeast, у ленты намечены фильм-приквел и анимационный сериал-спин-офф.

Фото: youtube.com
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Приквел будет снимать задействованный в "Армии" немецкий актер и режиссер Маттиас Швайгхёфер ("Красавчик"), который сам сыграет в нем главную роль - Людвига. Сценарист - Шэй Хэттен (оригинальная "Армия мертвецов", третий "Джон Уик").

При этом Хэттен выступит и сценаристом решенного в аниме-стилистике спин-оффа под рабочим названием Army of the Dead: Lost Vegas. По центру мультфильма встанет персонаж, которого в "Армии мертвецов" играет Батиста. Снайдер срежиссирует пару серий.

Фильм рассказывает о группе наемников, которые должны прорваться в охваченный зомби-эпидемией Лас-Вегас и провернуть там эпичное ограбление казино.

Помимо Батисты в ролях Элла Пернелл (юная Малефисента из первого фильма), Ана да ла Регела (Марисоль из "Голиафа"), Гаррет Диллахант (Джон Дори из "Бойся ходячих мертвецов"), Хироюки Санада ("Сумеречный самурай", "Последний самурай"), Тео Росси (Шейдс из "Люка Кейджа"), Омари Хардвик ("Пипец", "Команда А").

Дат релиза проектов, в том числе "Армии", съемки которой застопорил коронавирус, пока нет.

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