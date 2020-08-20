Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена

Удивительно, но Бен Аффлек, который не выдержал груза ответственности роли Бэтмена и стал алкоголиком, вновь вернется на большие экраны в качестве Темного рыцаря. Об этом сообщает Vanity Fair.

Случится это должно в сольнике Флэша, сюжет которого, предположительно, будет основан на серии комиксов Flashpoint.

Информация о нескольких версиях Защитника Готэма в одном проекте уже ранее просачивалась в Сеть, сообщалось что также рассматривались кандидатуры Майкла Китона, Джеффри Дина Моргана и даже Кристиана Бэйла, но Аффлека на тот момент не рассматривали даже в качестве запасного варианта.

Что изменилось за этот период, неизвестно, но теперь постановщик картины Андрес Мускетти говорит кардинально обратные вещи, называя Бэтмена Аффлека "базовым" и "основным", с которым уже знаком Флэш Барри Аллен - персонаж Эзры Миллера.

Возможно, больше деталей грядущей киноленты будет раскрыто уже 22 августа на онлайн-конференции DC Fandome.