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Режиссер "Оно" снимет ремейк "Воя" Джо Данте

Новости
    13.01.2020, 15:15
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Звучит в целом недурно: Андрес Мускетти, 46-летний аргентинский режиссер и сценарист, постановщик нового "Оно" по Стивену Кингу, возьмется, вероятно, за перелицовку-обновление еще одной хоррор-классики. А именно, передает We Got This Covered, первой части вервольф-муви "Вой" (The Howling) Джо Данте. Одной из главных картин про оборотней, кстати сказать.

Фото: kinopoisk.ru
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Но этими скудными данными информация ограничивается - других фактов нет. Кроме того, что ждать фильм, если дело выгорит, придется долго, ведь сейчас режиссер задействован на другом культе - "Флэше", с премьерой на 2020-й. И еще одном анонсированном - японском, фильме по нездоровой франшизе "Атака титанов" (еще без даты).

При этом акцентировано: Андрес ярко горит желанием снять ремейк "Воя", полагая, что пришло время хорошенько встряхнуть субжанр и представить новому поколению киноманов свежий взгляд на тему ликантропии.

"Вой" - большой шлягер эпохи VHS - снят в 1980-м. В основе сценария опуса - роман Гэри Брэнднера. Далее были семь продолжений - с каждым разом все страннее и страннее. Пиком чего стал удивительный сиквел, большую часть которого мужчины в сомбреро пританцовывали в кабачке со швабрами. А также унылый опус 2011-го "Вой: Перерождение", вспомнить который в приличном компании - за моветон.

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