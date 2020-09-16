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Генри Кавилл рассказал о своем Шерлоке

Новости
    16.09.2020, 12:57
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Немногим более чем за неделю до премьеры на стриминговом серивисе Netflix экранизации "Энолы Холмс", романа Нэнси Спрингер по мотивам рассказов Артура Конан Дойля, Генри Кавилл, сыгравший в этом фильме роль брата Энолы (Милли Бобби Браун) Шерлока, рассказал о своем герое.

Фото: kinopoisk.ru
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В этом произведении его персонаж, в отличие от подавляющего большинства других экранных воплощений, не является главным.

Шерлок Холмс в данной версии менее стеснен ограничениями, наложенными Конан Дойлем, он показан более человечным - и это дорого стоило Netflix и творческой команде. В нем нет дерганности Роберта Дауни-младшего, высокомерия Бенедикта Камбербетча (но, справедливости ради отметим, что сильно неканоничные кудри последнего появились и на голове Кавилла).

37-летний Кавилл подтвердил в интервью британскому изданию Radio Times, что его Шерлок не страдает мизогинией - Энола сделала его более мягким, она нашла ключ к его душе, такого раньше с гением с Бейкер-стрит не случалось.

Фото: youtube.com/ Sky TV
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Кавилл признался, что не перечитывал рассказы о Шерлоке Холмсе, работая над ролью, хотя за свою жизнь, он, разумеется, посмотрел не одну экранизацию, среди которых особо выделяет "несколько альтернативную" трактовку образа сыщика, которую создал Роберт Дауни-младший.

Работать над прославленным персонажем было очень интересно, не в последнюю очередь из-за "огромного давления" (и тут память услужливо подсовывают воспоминания о форменной истерии в связи с провальным четвертым сезоном "Шерлока"). Кавилл успокаивает: Шерлок Холмс в этой ленте здесь - не главное лицо, поэтому сравнивать с Дауни-младшим или Камбербэтчем не придется.

Фото: kinopoisk.ru
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Что же касается детективных способностей самого актера, он о них невысокого мнения, но зато при необходимости может проявлять завидное упорство, чтобы докопаться до сути того, что его занимает. Кроме того, ему кажется, что детективы никогда не утратят своей актуальности, потому что зритель пытается разгадать загадку наперегонки с сыщиками, и маленькие победы приносят огромное удовлетворение.

В его семье следопытом-самоучкой была мама, и в детстве при просмотре сериала "Она написала убийство", Генри Кавилл с одинаковым интересом наблюдал за происходящим на экране и за ее рассуждениями. А вскоре вообще перестал смотреть телевизор, так как мама все всегда угадывала наперед.

Премьера экранизации на Netflix - 23 сентября.

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