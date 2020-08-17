У фильма о сестре Шерлока Холмса появились тизер и дата премьеры

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер многострадального фильма "Энола Холмс" (Enola Holmes) по произведениям писательницы Нэнси Спрингер с Генри Кавиллом и Милли Бобби Браун ("Очень странные дела") в главных ролях.

Спрингер по-своему переосмыслила литературное наследие Артура Конана Дойля и написала шесть романов (цикл The Enola Holmes Mysteries), в которых главным действующим лицом становится младшая сестра братьев Холмс, Энола (что, возможно, послужило источником вдохновения для провального четвертого сезона "Шерлока", снятого BBC).

Сообщение Netflix, помимо тизера, содержит фразу "alone loshme reeebtpms wnettyrhitd", которая при ближайшем рассмотрении представляет собой анаграмму "Enola Holmes September twenty third", недвусмысленно намекая на то, что датой релиза станет 23 сентября 2020 года.

alone loshme reeebtpms wnettyrhitd 🕵️‍♀️🔍 pic.twitter.com/wslDtygxFn — Netflix (@netflix) August 17, 2020

Напомним, что среди актеров, задействованных в сериале, значится Хелена Бонем Картер ("Бойцовский клуб", "Корона"), а также Сэм Клафлин ("Острые козырьки").

На этом, впрочем, разработка образа великого детектива не заканчивается - на очереди "Непутевые" (The Irregulars) с Генри Ллойд-Хьюзом в главной роли.