Новости

"Чернобыль" Данилы Козловского купили для проката в США и Европе 14:07
Актер Владимир Сынгаевский признался в хищении денег покойников 13:55
Названы дата и место прощания с Виктором Проскуриным 13:02
Принцессу Маргарет в продолжении "Короны" сыграет Лесли Мэнвилл 12:47
Франшизы "Чужой" и "Хищник" стали частью вселенной Marvel 12:15

Автор "Острых козырьков" рассказал о влиянии на сериал Достоевского

Новости
    03.07.2020, 13:26
Текст:   Юлия Авакова

Стивен Найт, создатель британского сериала "Острые козырьки" в очередной раз выступил с комплиментами в адрес шестого сезона сериала, съемки которого были сорваны пандемией COVID-19. Свежее интервью с ним помещено на сайте Peakyblinders.tv.

Фото: kinopoisk.ru
Принцессу Маргарет в продолжении "Короны" сыграет Лесли Мэнвилл

Съемки завершились, не успев начаться, и это повлияло на сценарий шестого сезона - пришлось внести некоторые изменения, чтобы состыковать расписание съемок актеров. Но в общем и целом все указывает на то, что это будет самый лучший сезон. Самый главный вопрос, стоящий перед разработчиками на сегодняшний день - это безопасность. Как только в этом отношении наступит определенность, съемки возобновятся.

Помимо этого Найт поведал о том, что на создание "Острых козырьков" повлияло его увлечение вестернами. Что же касается книг, уроженец Бирмингема ответил, что очень любит русскую литературу, в частности - Достоевского. По его мнению, в ней присутствует что-то отдаленно похожее на нигилизм, прослеживаются некоторые общие черты, присущие многим героям - им все равно, останутся они в живых или умрут, и именно это кажется сценаристу особо интересным. Второй раз он возвращается к образцам, созданным Достоевским, когда говорит о семье Шелби, в которой отсутствует отец. Майкл растет без отца, в этой роли невольно выступает Томми, и это, отмечает Найт, по сути абсолютно карамазовская драма.

Он также рассказал о "странном", по его словам, методе написания сценария - когда он берется за дело, в воображении присутствует лишь общий контур сюжетной линии, который постепенно дополняется деталями. Сценарист настолько хорошо знает своих персонажей, что сомнений насчет того, как отреагирует кто-либо из героев на ту или иную реплику, не возникает.

Что касается внешнего оформления - он сам слышал множество историй о настоящих "острых козырьках" в детстве, от непосредственных свидетелей происходившего в двадцатые, и этим детским взглядом, любопытным и пристальным, увеличивающим в сознании явления небольших масштабов до вселенских, проникнута визуальная сторона сериала

Новости

Генри Кавилл опроверг слухи о своем возвращении к роли Супермена 11:56
Создатели "Мира Дикого Запада" снимут сериал по Fallout 11:24
Черная комедия про русских царей "Великая" продлена на второй сезон 11:00
Названо место похорон актера Виктора Проскурина 02.07.2020
⧣ сериалы
Фото: twitter.com
Кадры: в пятом сезоне "Люцифера" будет серия в стиле нуар 01.07.2020
Четвертый сезон сериала "Озарк" станет последним 01.07.2020
Вышел новый трейлер сериала "Проклятая" с "Флоки" из "Викингов" 30.06.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: youtube.com/ Movieclips Trailers
Вышел трейлер комедии с Лиамом Нисоном "Сделано в Италии" 02.07.2020
Второй сезон сериала "Ведьмак" получил новое название 30.06.2020
Кинотрилогии "Властелин колец" и "Хоббит" перевыпустят в новом формате 30.06.2020
⧣ коронавирус
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Вдову Кобзона, попавшую в больницу с подозрением на COVID-19, выписали 30.06.2020
София Ротару потеряла из-за пандемии коронавируса десятки миллионов 27.06.2020
Премьеру "Довода" Кристофера Нолана опять перенесли 26.06.2020