Автор "Острых козырьков" рассказал о влиянии на сериал Достоевского

Стивен Найт, создатель британского сериала "Острые козырьки" в очередной раз выступил с комплиментами в адрес шестого сезона сериала, съемки которого были сорваны пандемией COVID-19. Свежее интервью с ним помещено на сайте Peakyblinders.tv.

Съемки завершились, не успев начаться, и это повлияло на сценарий шестого сезона - пришлось внести некоторые изменения, чтобы состыковать расписание съемок актеров. Но в общем и целом все указывает на то, что это будет самый лучший сезон. Самый главный вопрос, стоящий перед разработчиками на сегодняшний день - это безопасность. Как только в этом отношении наступит определенность, съемки возобновятся.

Помимо этого Найт поведал о том, что на создание "Острых козырьков" повлияло его увлечение вестернами. Что же касается книг, уроженец Бирмингема ответил, что очень любит русскую литературу, в частности - Достоевского. По его мнению, в ней присутствует что-то отдаленно похожее на нигилизм, прослеживаются некоторые общие черты, присущие многим героям - им все равно, останутся они в живых или умрут, и именно это кажется сценаристу особо интересным. Второй раз он возвращается к образцам, созданным Достоевским, когда говорит о семье Шелби, в которой отсутствует отец. Майкл растет без отца, в этой роли невольно выступает Томми, и это, отмечает Найт, по сути абсолютно карамазовская драма.

Он также рассказал о "странном", по его словам, методе написания сценария - когда он берется за дело, в воображении присутствует лишь общий контур сюжетной линии, который постепенно дополняется деталями. Сценарист настолько хорошо знает своих персонажей, что сомнений насчет того, как отреагирует кто-либо из героев на ту или иную реплику, не возникает.

Что касается внешнего оформления - он сам слышал множество историй о настоящих "острых козырьках" в детстве, от непосредственных свидетелей происходившего в двадцатые, и этим детским взглядом, любопытным и пристальным, увеличивающим в сознании явления небольших масштабов до вселенских, проникнута визуальная сторона сериала