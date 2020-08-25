Вышел трейлер "Энолы Холмс" - фильма про младшую сестру Шерлока

Несказанная милота, конечно: Netflix опубликовал только что первый трейлер "Энолы Холмс", фильма про младшую (четырнадцать лет) сестру знаменитого сыщика. Боевую девицу сыграла звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун. Самого Шерлока - Генри Кавилл, Ведьмак и Супермен.

В основе - серия подростковых романов Нэнси Спрингер.

Сюжет ленты, на которой, не исключено, предприятие не остановится, следующий: Энола, за навыки которой брату не стыдно, начинает заниматься делом об исчезновении своей матери (Хелена Бонэм-Картер) и параллельно распутывает заговор вокруг таинственного юного лорда.

Режиссер - Гарри Брэдбир ("Убивая Еву", "Кошелка", "Гранчестер"), сценарий - Джек Торн ("Это - Англия". "Темные начала") - очень достойные джентльмены. Сама Милли - сопродюсер.

Премьера - 23 сентября.