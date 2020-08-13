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Вышел русский трейлер второго сезона "Темных начал"

Новости
    13.08.2020, 14:25
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Второй сезон мрачного фэнтези-сериала "Темные начала" обзавелся эффектным локализованным трейлером. Ролик доступен на YouTube-канале сервиса Amediateka.

Фото: kinopoisk.ru
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Практически все звезды первого сезона вернулись к своим ролям. Плюс в команду влились Теренс Стамп, который сыграет Джакомо Парадизи, владельца ножа, способного прорезать окна в миры мультивселенной "Темных начал", и полковник Джон Парри, которого играет Эндрю Скотт (Мориарти из "Шерлока").

В основу сезона легла вторая книга цикла Пулмана - "Чудесный нож" (The Subtle Knife, 1997).

Премьеру ждем осенью.

Ранее сообщалось, что Джеймс МакЭвой не появится во втором сезоне шоу из-за коронавируса.

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