Вышел русский трейлер второго сезона "Темных начал"

Второй сезон мрачного фэнтези-сериала "Темные начала" обзавелся эффектным локализованным трейлером. Ролик доступен на YouTube-канале сервиса Amediateka.

Практически все звезды первого сезона вернулись к своим ролям. Плюс в команду влились Теренс Стамп, который сыграет Джакомо Парадизи, владельца ножа, способного прорезать окна в миры мультивселенной "Темных начал", и полковник Джон Парри, которого играет Эндрю Скотт (Мориарти из "Шерлока").

В основу сезона легла вторая книга цикла Пулмана - "Чудесный нож" (The Subtle Knife, 1997).

Премьеру ждем осенью.

Ранее сообщалось, что Джеймс МакЭвой не появится во втором сезоне шоу из-за коронавируса.