Новости

Госпитализированная с инсультом Кондулайнен сломала руку в больнице 16:46
Райан Рейнольдс прокомментировал слух о своем переходе из Marvel в DC 14:46
Стивен Кинг анонсировал свой новый роман 12:10
Стали известны гонорары Сергея Гармаша 12:02
У певицы Риты Дакоты с третьего раза нашли коронавирус 11:53

Фото: герои "Шерлока" появятся на почтовых марках Великобритании

Новости
    04.08.2020, 16:13
Текст:   Юлия Авакова

Десятилетний юбилей британского телесериала "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом в главных ролях останется не только в сердцах поклонников проекта, который недавно занял почетное четвертое место в списке лучших сериалов XXI века по версии британской аудитории, но и в памяти филателистов.

Королевская почта Соединенного Королевства решила выпустить серию почтовых марок, посвященных этому знаменательному событию британской массовой культуры:

Увековечивания стали достойны Шерлок Холмс (Бенедикт Камбербэтч), Майкрофт Холмс (Марк Гейтисс), доктор Ватсон (Мартин Фримен), Мориарти (Эндрю Скотт), Иэн Адлер (Лара Пулвер) и Мэри Морстан (Аманда Аббингтон). Миссис Хадсон (Уна Стаббс) также фигурирует в расширенной версии коллекции, а вот поклонникам паталогоанатома Молли Хупер (Луизы Брили) и инспектора Грегори Лестрейда (Руперта Грейвса) придется довольствоваться присутствием героев на заднем плане отдельных марок. То же самое касается противоречивого персонажа четвертого сезона, внезапно появившейся сестры братьев Холмс - Эвр.

Новости

Брэдли Купер сыграет в драме Пола Томаса Андерсона о 70-х 11:38
Барабанщик Metallica Ларс Ульрих составил список своих любимых песен 11:27
Леонардо Ди Каприо подписал эксклюзивный контракт с Apple 10:49
Сериал "Охотники" с Аль Пачино продлен на второй сезон 00:26
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Билл Скарсгорд может вновь сыграть злого клоуна 03.08.2020
Netflix выпустит документальный сериал о культовых видеоиграх 03.08.2020
Идрис Эльба подтвердил, что по сериалу "Лютер" снимут фильм 03.08.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: youtube.com/ PlayStation
Создатель "Чернобыля" рассказал о сериале по мотивам The Last of Us 03.08.2020
Ченнинг Тейтум станет продюсером мюзикла о юной леди Макбет 01.08.2020
Дэвид Моррисси рассказал о возвращении Губернатора в "Ходячих" 01.08.2020
⧣ детектив
Фото: kinopoisk.ru
Создатель "Ганнибала" вновь пообещал четвертый сезон 31.07.2020
Британцы назвали десять лучших телесериалов XXI века 30.07.2020
Авторы "Шерлока" назвали актрис, способных заменить Камбербэтча 28.07.2020