Фото: герои "Шерлока" появятся на почтовых марках Великобритании

Десятилетний юбилей британского телесериала "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом в главных ролях останется не только в сердцах поклонников проекта, который недавно занял почетное четвертое место в списке лучших сериалов XXI века по версии британской аудитории, но и в памяти филателистов.

Королевская почта Соединенного Королевства решила выпустить серию почтовых марок, посвященных этому знаменательному событию британской массовой культуры:

The game is on! Announced today, stylish new stamps from @RoyalMailStamps to celebrate the tenth anniversary of Sherlock 📮 #10YearsOfSherlock



Explore the full collection and pre-order here: https://t.co/r9EDTVWsNx pic.twitter.com/afIvqF7eF9 — Sherlock (@Sherlock221B) August 4, 2020

Увековечивания стали достойны Шерлок Холмс (Бенедикт Камбербэтч), Майкрофт Холмс (Марк Гейтисс), доктор Ватсон (Мартин Фримен), Мориарти (Эндрю Скотт), Иэн Адлер (Лара Пулвер) и Мэри Морстан (Аманда Аббингтон). Миссис Хадсон (Уна Стаббс) также фигурирует в расширенной версии коллекции, а вот поклонникам паталогоанатома Молли Хупер (Луизы Брили) и инспектора Грегори Лестрейда (Руперта Грейвса) придется довольствоваться присутствием героев на заднем плане отдельных марок. То же самое касается противоречивого персонажа четвертого сезона, внезапно появившейся сестры братьев Холмс - Эвр.