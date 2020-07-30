Новости

У сериала "Чики" все еще есть шанс на продолжение 11:43
Россияне выбрали лучшие сериалы 2020 года 11:23
"Великолепно": появились первые отзывы на фильм Нолана "Довод" 29.07.2020
"Рик и Морти": аниме-короткометражка и отрывок из нового сезона 29.07.2020
Один из главных российских сериалов года "Чики" не получит продолжения 29.07.2020

Британцы назвали десять лучших телесериалов XXI века

Новости
    30.07.2020, 12:08
Текст:   Олег Усков

Обнародован очередной список лучших телевизионных шоу, и вновь - с замахом на глобальность.

Фото: Предоставлено каналом "Россия 1"
Россияне выбрали лучшие сериалы 2020 года

Как передает Daily Mail, в результате опроса, проведенного Digital Spy, британские зрители составили топ из предложенных 150 шоу, вышедших в этом столетии. Первую строчку занял фэнтезийный эпик "Игра престолов".

На втором месте - хоррор "Очень странные дела". Далее идут два британских шоу - фантастический долгожитель "Доктор Кто" и современный "Шерлок". Замыкает пятерку лидеров драматический триллер "Во все тяжкие".

Шестая строчка - гигантская неожиданность (для всех, кроме обитателей Альбиона) - реалити "Лучший пекарь Британии" (The Great British Bake Off). Следом - черная комедия "Убивая Еву", ситком "Гевин и Стейси", процедурал "По долгу службы" и, разумеется, "Чернобыль".

Как распределились остальные места, пока неизвестно, поскольку свежий номер Digital Spy еще недоступен.

Новости

Marvel снимет сольный фильм об "умном" Халке 29.07.2020
Вышел трейлер российского фильма ужасов "Атакан" 29.07.2020
Вышел трейлер сериала Луки Гуаданьино для HBO 29.07.2020
"Мориарти" и звезда "Прослушки" сыграют в новом сериале BBC 29.07.2020
⧣ США
Фото: youtube.com/ Netflix
"Оди" из "Очень странных дел" подписалась на новый проект Netflix 29.07.2020
Видео: Камбербэтч в костюме Доктора Стрэнджа посетил магазин комиксов 29.07.2020
"Форсаж 9" все-таки выйдет в кинотеатрах 29.07.2020
⧣ сериалы
Фото: www.kinopoisk.ru
Про Хана Соло снимут сериал 29.07.2020
"Академия Амбрелла" продлена на третий сезон до премьеры второго 29.07.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: twitter.com/ slicingeyeballs
Умерла вокалистка Primal Scream Дениз Джонсон 28.07.2020
Продолжения сериала "Дрянь" не будет 28.07.2020
Авторы "Шерлока" назвали актрис, способных заменить Камбербэтча 28.07.2020