Британцы назвали десять лучших телесериалов XXI века

Обнародован очередной список лучших телевизионных шоу, и вновь - с замахом на глобальность.

Как передает Daily Mail, в результате опроса, проведенного Digital Spy, британские зрители составили топ из предложенных 150 шоу, вышедших в этом столетии. Первую строчку занял фэнтезийный эпик "Игра престолов".

На втором месте - хоррор "Очень странные дела". Далее идут два британских шоу - фантастический долгожитель "Доктор Кто" и современный "Шерлок". Замыкает пятерку лидеров драматический триллер "Во все тяжкие".

Шестая строчка - гигантская неожиданность (для всех, кроме обитателей Альбиона) - реалити "Лучший пекарь Британии" (The Great British Bake Off). Следом - черная комедия "Убивая Еву", ситком "Гевин и Стейси", процедурал "По долгу службы" и, разумеется, "Чернобыль".

Как распределились остальные места, пока неизвестно, поскольку свежий номер Digital Spy еще недоступен.