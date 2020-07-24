Вышел трейлер второго сезона "Темных начал"

На YouTube-канале HBO обнародован трейлер второго сезона фэнтезийного шоу "Темные начала". Ролик был показан в рамках панели сериала на нынешнем Comic-Con, по причине пандемии проходящем в этом году дистанционно.

Большинство звезд первого сезона, как видим, - по-прежнему на борту. Плюс в команду вливается Теренс Стамп, который сыграет Джакомо Парадизи - это он владеет тем самым ножом, способным прорезать окна в миры мультивселенной Темных начал.

А из особо мимишных дополнений - ждем полковника Джона Парри, которого играет Эндрю Скотт (Мориарти из "Шерлока"), и его деймона. Причем деймона Джона в оригинале озвучит… та-дам! - Фиби Уоллер-Бридж. Напомним: эти двое не так давно совершенно грандиозно показали себя во втором сезоне "Дряни".

В основу сезона легла вторая книга цикла Пулмана - "Чудесный нож", где Лира (Дафна Кин) попадает в параллельный мир-перекресток Читтагнацце.

Премьера обещана на осень. К сожалению, во втором сезоне вместо восьми изначально запланированных эпизодов будут только семь - последний (где должен был появиться Джеймс МакЭвой в роли лорда Азриэла) не успели снять из-за пандемии.