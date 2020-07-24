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Джеймс МакЭвой не появится во втором сезоне "Темных начал"

Новости
    24.07.2020, 19:25
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Второй сезон сериала "Темные начала" (His Dark Materials) по фантастической трилогии английского писателя Филипа Пулмана, трейлер которого недавно появился в Сети, будет состоять из семи эпизодов вместо восьми, а Джеймс МакЭвой, сыгравший в первом сезоне лорда Азриэла, вовсе в нем не появится. Об этом сообщает британское издание Digital Spy.

Фото: kinopoisk.ru
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Продюсер Джейн Трантер поведала участникам Comic-Con, который в этом году проходит в дистанционном формате, что "Темным началам" очень сильно повезло: большая часть работ завершилась в конце прошлого года. А вот со спецэпизодом (как раз восьмым по счету) все сложилось далеко не так удачно: съемки пришлись на март и были остановлены из-за пандемии COVID-19.

Именно в этом эпизоде и должен был появиться Джеймс МакЭвой. По замыслу шоураннеров, история Азриэла должна была продолжиться отдельным эпизодом - сразу после того, как герой МакЭвоя в финале первого сезона убил друга своей дочери Роджера и отчалил через портал в другой мир.

Вместе с тем с точки зрения сюжета и следования канону потеря в самом деле невелика, так как в "Чудесном ноже" (The Subtle Knife), романе, на котором основан второй сезон сериала, Азриэл вообще не появляется. А указанный эпизод был специально придуман Джеком Торном в соавторстве с Филипом Пулманом, чтобы рассказать, чем занимался лорд Азриэл в промежутке между первой и третьей книгами цикла.

Джейн Трантер поспешила утешить поклонников МакЭвоя: хотя он не появится на экране, присутствие отца Лиры незримо будет ощущаться во всем том, что выпадает на долю главных героев.

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