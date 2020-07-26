Зак Снайдер показал Супермена в черном

На онлайн-конвенте "Лиги cправедливости" в рамках ежегодного фестиваля Comic-Con Зак Снайдер поделился новыми подробностями своей многоожидаемой версии "Лиги справедливости" и представил 17-секундный тизер, где Супермен появляется в непривычном для зрителя черном костюме (полное видео - здесь).

В новых кадрах недавно воскресший Супермен (Генри Кавилл) встречается с помощником Бэтмена Альфредом (Джереми Айронс).

Zack Snyder has previewed an official look at Henry Cavill's Superman wearing the iconic Black Suit during his panel at #JusticeCon! pic.twitter.com/QaTA9CK4RR — DC Universe (@DCEUPosts) July 25, 2020

Как объяснил Снайдер, студия Warner Bros. никогда не позволяла ему облачить Супермена в черный костюм, опасаясь, что зрители сочтут столь мрачный вид "слишком страшным". Тем не менее в комиксах черный костюм действительно существует и называется помимо прочего "восстановительным" костюмом, так как помогает Супермену полностью исцелиться после воскрешения.

Снайдеру и его команде пришлось применить к классическому сине-красному костюму магию постпродакшна, чтобы превратить его в угольно-черный, хотя режиссер отметил, что над цветокоррекцией все еще необходимо поработать. Черный костюм создаёт больше смысла для сюжета, так как символизирует собой воскрешение Супермена, а традиционный синий-красный костюм был уничтожен в ходе Судного дня, считает Снайдер.

Он также рассказал, что "снайдеркат" будет длиться не менее 214 минут, и при такой внушительной продолжительности режиссер все еще не уверен, поделит ли он картину на мини-серии или представит её как единый фильм.

Сам трейлер фильма покажут на фестивале FanDome DC в августе.

Премьера картины, предварительно, состоится в 2021 году на стриминговой платформе HBO Max.

Предыдущий тизер режиссерской версии "Лиги справедливости" можно посмотреть здесь.