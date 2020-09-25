Генри Кавилл внес путаницу в вопрос о досъемках "Лиги справедливости"

Британский актер Генри Кавилл в ходе промо-кампании фильма "Энола Холмс" дал серию интервью различным изданиям, в которых рассказал, как увлекательно он проводил время на карантине (выпекал торты и разукрашивал игрушки), как вживался в роль Шерлока Холмса, а также сообщил, что с ним никто не связывался по поводу досъемок в режиссерской версии "Лиги справедливости".

Но в тоже время, ряд СМИ пишет, что постановщик Зак Снайдер все-таки созрел для того, чтобы вновь нарядить перед камерами в супергеройские костюмы Бена Аффлека, Галь Гадот и, собственно, Генри Кавилла.

Например, The Wrap передает, что дополнительные сцены будут снимать на протяжении недели в октябре. При этом бюджет из-за этого вырастет с 20 до 70 млн долларов.

Одним словом, окончательной ясности на этот счет пока нет. Как, впрочем, и точной даты релиза Snyder Cut - в календаре премьер сервиса HBO Max у проекта до сих указано расплывчатое "в 2021-м".