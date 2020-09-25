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Генри Кавилл внес путаницу в вопрос о досъемках "Лиги справедливости"

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    25.09.2020, 16:57
Текст:   Богдан Бобров

Британский актер Генри Кавилл в ходе промо-кампании фильма "Энола Холмс" дал серию интервью различным изданиям, в которых рассказал, как увлекательно он проводил время на карантине (выпекал торты и разукрашивал игрушки), как вживался в роль Шерлока Холмса, а также сообщил, что с ним никто не связывался по поводу досъемок в режиссерской версии "Лиги справедливости".

Фото: youtube.com/ FilMagicians
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Но в тоже время, ряд СМИ пишет, что постановщик Зак Снайдер все-таки созрел для того, чтобы вновь нарядить перед камерами в супергеройские костюмы Бена Аффлека, Галь Гадот и, собственно, Генри Кавилла.

Например, The Wrap передает, что дополнительные сцены будут снимать на протяжении недели в октябре. При этом бюджет из-за этого вырастет с 20 до 70 млн долларов.

Одним словом, окончательной ясности на этот счет пока нет. Как, впрочем, и точной даты релиза Snyder Cut - в календаре премьер сервиса HBO Max у проекта до сих указано расплывчатое "в 2021-м".

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