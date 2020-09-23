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Бен Аффлек снова хочет сольный фильм про Бэтмена

Новости
    23.09.2020, 15:28
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Бен Аффлек, которого позвали сыграть камео Бэтмена во "Флэше", судя по всему, поверил в себя и готов снять сольный фильм о Темном рыцаре с собой в главной роли. Об этом сообщает We Got This Covered.

Фото: instagram.com/ willgray_art
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По информации издания, несмотря на то, что во многочисленных топах и рейтингах актера часто называют наихудшим исполнителем роли Защитника Готэма, Аффлек уже выдвигает свои условия, заявляя, что займется картиной только в случае предоставлении полного творческого контроля.

Согласно представленным данным, лента может стать приквелом ленты "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" эксклюзивно для стримингового сервиса HBO Max.

Напомним, изначально сольный проект о Бэтмене Бена Аффлека вынашивался очень долго, но в результате, по признанию самого актера, он не справился с навалившейся на него ответственностью, самоустранился от производства и стал алкоголиком, а все наработки в итоге вылились в то, что сейчас снимает Мэтт Ривз с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Поверить в то, что боссы Warner Bros. после всего этого дадут Аффлеку второй шанс, очень сложно, но во многом дальнейшая судьба киновселенной DC может зависеть от успеха картины "Флэш", в которой Аффлек вновь сыграет Брюса Уэйна.

Ранее мы рассказывали о мрачном прогнозе Бена по поводу развития киноиндустрии.

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