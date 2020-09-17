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Роберта Паттинсона показали в новом костюме Бэтмена на свежем постере

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    17.09.2020, 11:36
Текст:   Богдан Бобров

На второй части онлайн-конференции DC FanDome создатели нового "Бэтмена" представили новый постер будущей картины.

На нем изображен титульный супергерой в исполнении Роберта Паттинсона в немного обновленном бэткостюме. В цветовой палитре по-прежнему превалируют черные и красные тона.

Режиссер Мэтт Ривз подчеркнул, что в основе дизайна бэткостюма лежала идея о том, чтобы он выглядел естественно в экшн-сценах и драках, а также не создавал ощущения "тяжести" в кадре.

Кроме того, команде авторов хотелось сделать броню непохожей на те варианты, которые были представлены в предыдущих экранизациях комиксов о Темном рыцаре.

Фото: kinopoisk.ru
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По словам постановщика, на разработку дизайна бэткостюма ушел год.

Ранее сообщалось, что возобновленные после долгого перерыва съемки пришлось вновь поставить на паузу из-за положительного теста на коронавирус у Роберта Паттинсона. Впрочем, актер оказался крепким малым и сумел быстро оправиться от недуга и вернуться в строй.

Премьера нового "Бэтмена" в российских кинотеатрах запланирована на 30 сентября 2021.

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