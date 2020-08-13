Возобновились съемки "Ведьмака"

Режиссер нескольких эпизодов сериала "Ведьмак" Стивен Серджик поделился в своем аккаунте Instagram новостью о том, что съемки второго сезона шоу об истребителе нечисти возобновлены.

В комментарии к фото он упомянул, что "все осторожничают, но настроение приподнятое".

Кроме того, он поблагодарил команду Netflix за нахождение новых способов коммуникации на площадке, которые позволяют избегать близких контактов и поддерживают социальную дистанцию.

Продолжение приключений Генри Кавилла в седом парике намечено на 2021 год без более точной даты.