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Возобновились съемки "Ведьмака"

Новости
    13.08.2020, 17:53
Текст:   Богдан Бобров

Режиссер нескольких эпизодов сериала "Ведьмак" Стивен Серджик поделился в своем аккаунте Instagram новостью о том, что съемки второго сезона шоу об истребителе нечисти возобновлены.

В комментарии к фото он упомянул, что "все осторожничают, но настроение приподнятое".

Кроме того, он поблагодарил команду Netflix за нахождение новых способов коммуникации на площадке, которые позволяют избегать близких контактов и поддерживают социальную дистанцию.

Продолжение приключений Генри Кавилла в седом парике намечено на 2021 год без более точной даты.

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