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23.11.2020 20:03
Рубрика: Спорт

Первый номер

Василевский - лучший вратарь НХЛ прямо сейчас
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 264(8318)
Эксперты официального канала Национальной хоккейной лиги NHL Network назвали десятку лучших вратарей прямо сейчас.

Возглавил топ-10 российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский, завоевавший вместе с клубом Кубок Стэнли сезона 2019/2020. В десятку лучших вошел еще один россиянин, Антон Худобин, который в составе "Далласа" стал одним из героев минувшего плей-офф. А вот двукратному обладателю "Везины", самому высокооплачиваемому вратарю Лиги Сергею Бобровскому, места в топ-10 не нашлось.

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Полностью список выглядит следующим образом: 1. Андрей Василевский ("Тампа-Бэй"); 2. Туукка Раск ("Бостон"); 3. Коннор Хеллибак ("Виннипег"); 4. Бен Бишоп ("Даллас"); 5. Джордан Биннингтон ("Сент-Луис"); 6. Кэри Прайс ("Монреаль"); 7. Дарси Кюмпер ("Аризона"); 8. Робин Ленер ("Вегас"); 9. Якоб Маркстрем ("Калгари"); 10. Антон Худобин ("Даллас").

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