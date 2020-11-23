Новые цифровые проекты внедрят в госуправление

В работу госорганов в ближайшее время будут внедрены цифровые платформы оповещения о чрезвычайных происшествиях, создания цифрового паспорта профессионального спортсмена и системы оформления электронных патентов. Новые проекты слушателей программы "Руководитель цифровой трансформации" были представлены в эти выходные вице-премьерам Дмитрию Чернышенко и Виктории Абрамченко, а также главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Результатом межотраслевой работы стал проект "Единого портала госинформирования, в том числе о результатах мониторинга окружающей среды". Его разрабатывали совместно МЧС, Росприроднадзор и Рослесхоз. В систему будет интегрирован блок информирования о состоянии окружающей среды, опасных природных явлениях и техногенных процессах. При его разработке был учтен опыт 2020 года - экологических инцидентов под Норильском и на Камчатке в 2020 году, поделился Юрий Акиньшин, заместитель руководителя Росприроднадзора РФ. Для прогнозирования распространения лесных пожаров на больших территориях будут использованы технологии искусственного интеллекта, добавил Иван Советников, заместитель главы Рослесхоза.

На единой цифровой платформе "Физическая культура и спорт" Минспорта России появится сервис, повышающий прозрачность присвоения спортивных званий и разрядов. Для каждого спортсмена будет сформирован индивидуальный цифровой паспорт. "В России около 1,5 миллионов спортсменов-разрядников, - рассказал замглавы Минспорта Андрей Сельский. - Примерно 300 тыс. разрядов и званий присваивается ежегодно на всех уровнях и почти 15 тыс. на федеральном уровне. Сейчас лишь часть регионов автоматизируют процесс их присвоения, большинство работают в "бумажном" формате. Платформа упростит процесс и сделает его более прозрачным".

Свой проект также представил Роспатент - здесь разработали платформу, которая позволяет в онлайн-режиме оформлять патенты. "Если раньше процедура распоряжения интеллектуальными правами занимала несколько месяцев, то запуск платформы позволит сократить процедуры до нескольких минут", - рассказал Юрий Зубов, замглавы ведомства и глава рабочей группы проекта. Кроме того, станет удобным и простым процесс "поиска" контрагентами друг друга.

"Сегодня мы убедились, что многие проекты нужно продвигать дальше до логического конца. Министрам и руководителям ведомств необходимо подключиться и дать конкретные поручения по реализации лучших практик. От идеи на этом этапе нужно переходить к делу", - подытожил Чернышенко.

Обучение руководителей высшего звена - это часть общей системы подготовки кадров для госуправления для цифровой трансформации, которую реализует Центр подготовки руководителей цифровой трансформации на базе РАНХиГС.