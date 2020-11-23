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23.11.2020 10:28
Рубрика: Власть

Новые цифровые проекты внедрят в госуправление

Текст: Ирина Алпатова
В работу госорганов в ближайшее время будут внедрены цифровые платформы оповещения о чрезвычайных происшествиях, создания цифрового паспорта профессионального спортсмена и системы оформления электронных патентов. Новые проекты слушателей программы "Руководитель цифровой трансформации" были представлены в эти выходные вице-премьерам Дмитрию Чернышенко и Виктории Абрамченко, а также главе Минцифры Максуту Шадаеву.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Результатом межотраслевой работы стал проект "Единого портала госинформирования, в том числе о результатах мониторинга окружающей среды". Его разрабатывали совместно МЧС, Росприроднадзор и Рослесхоз. В систему будет интегрирован блок информирования о состоянии окружающей среды, опасных природных явлениях и техногенных процессах. При его разработке был учтен опыт 2020 года - экологических инцидентов под Норильском и на Камчатке в 2020 году, поделился Юрий Акиньшин, заместитель руководителя Росприроднадзора РФ. Для прогнозирования распространения лесных пожаров на больших территориях будут использованы технологии искусственного интеллекта, добавил Иван Советников, заместитель главы Рослесхоза.

Роспечать и Россвязь станут частью Минцифры

На единой цифровой платформе "Физическая культура и спорт" Минспорта России появится сервис, повышающий прозрачность присвоения спортивных званий и разрядов. Для каждого спортсмена будет сформирован индивидуальный цифровой паспорт. "В России около 1,5 миллионов спортсменов-разрядников, - рассказал замглавы Минспорта Андрей Сельский. - Примерно 300 тыс. разрядов и званий присваивается ежегодно на всех уровнях и почти 15 тыс. на федеральном уровне. Сейчас лишь часть регионов автоматизируют процесс их присвоения, большинство работают в "бумажном" формате. Платформа упростит процесс и сделает его более прозрачным".

Свой проект также представил Роспатент - здесь разработали платформу, которая позволяет в онлайн-режиме оформлять патенты. "Если раньше процедура распоряжения интеллектуальными правами занимала несколько месяцев, то запуск платформы позволит сократить процедуры до нескольких минут", - рассказал Юрий Зубов, замглавы ведомства и глава рабочей группы проекта. Кроме того, станет удобным и простым процесс "поиска" контрагентами друг друга.

Россиянам предложат новые цифровые сервисы

"Сегодня мы убедились, что многие проекты нужно продвигать дальше до логического конца. Министрам и руководителям ведомств необходимо подключиться и дать конкретные поручения по реализации лучших практик. От идеи на этом этапе нужно переходить к делу", - подытожил Чернышенко.

Обучение руководителей высшего звена - это часть общей системы подготовки кадров для госуправления для цифровой трансформации, которую реализует Центр подготовки руководителей цифровой трансформации на базе РАНХиГС.

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