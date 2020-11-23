Опекунам и родителям инвалидов установят повышенную пенсию

Родителям инвалидов с детства сохранят фиксированную выплату к страховой пенсии после достижения ребенком совершеннолетия. В среднем она составляет около двух тысяч рублей. Законопроект об этом, инициированный правительством, внесен в Госдуму.

Основанием для рассмотрения документа в нижней палате парламента стало решение Конституционного суда, говорится в пояснительной записке. В апреле этого года главный суд страны указал на противоречие Конституции прекращения доплат к пенсии пожилым родителям выросших детей-инвалидов и поручил федеральному законодателю в течение шести месяцев его устранить. Дело в том, что сейчас она полагается только тем, у кого инвалиды находятся на иждивении, то есть - на содержании. Часто пенсия совершеннолетнего ребенка-инвалида оказывается больше, чем у родителя, и в этой ситуации факт иждивения отклоняется.

Законопроектом предлагается установить повышенную фиксированную доплату к страховой пенсии как по старости, так и по инвалидности всем родителям-опекунам недееспособных инвалидов с детства, которые не находятся на полном государственном обеспечении. Привязки к понятию "иждивение" больше нет. Отмечается, что право на такую доплату получат 15 тысяч человек, в бюджете на 2021 год для этого предусмотрено 31,59 млн рублей. Средства будут выделены после принятия закона в рамках межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование, предоставляемого из федерального бюджета Пенсионному фонду.