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23.11.2020 22:09
Рубрика: Спорт

Освоят нове-место

Пекинский этап КМ по биатлону перенесен в Чехию
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 264(8318)
Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал расписание трех последних этапов Кубка мира сезона 2020/21.

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса Пекин не сможет принять этап. Изменения связаны с введением Международным олимпийским комитетом, Международным паралимпийским комитетом и оргкомитетом Олимпиады в столице Китая адаптированной программы проведения тестовых соревнований. Они должны были пройти в декабре этого года, а также в первом квартале 2021 года, но этого не случится из-за эпидемиологической ситуации в мире. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Согласно новому расписанию, чешский Нове-Место примет два этапа Кубка мира - с 4 по 7 марта и с 11 по 14 марта.

Новый сезон стартует в Контиолахти 28-29 ноября. Заключительный этап пройдет в норвежском Холменколлене (16-21 марта).

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