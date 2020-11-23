Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал расписание трех последних этапов Кубка мира сезона 2020/21.

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса Пекин не сможет принять этап. Изменения связаны с введением Международным олимпийским комитетом, Международным паралимпийским комитетом и оргкомитетом Олимпиады в столице Китая адаптированной программы проведения тестовых соревнований. Они должны были пройти в декабре этого года, а также в первом квартале 2021 года, но этого не случится из-за эпидемиологической ситуации в мире. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Согласно новому расписанию, чешский Нове-Место примет два этапа Кубка мира - с 4 по 7 марта и с 11 по 14 марта.

Новый сезон стартует в Контиолахти 28-29 ноября. Заключительный этап пройдет в норвежском Холменколлене (16-21 марта).