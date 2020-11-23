Указ губернатора Оренбургской области от 23 ноября 2020 года № 570-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук, от 19.05.2020 № 231-ук, от 30.05.2020 № 246-ук, от 06.06.2020 № 258-ук, от 12.06.2020 № 264-ук, от 19.06.2020 № 288-ук, от 26.06.2020 № 301-ук, от 04.07.2020 № 313-ук, от 17.07.2020 № 338-ук, от 31.07.2020 № 365-ук, от 07.08.2020 № 382-ук, от 14.08.2020 № 394-ук, от 24.08.2020 № 398-ук, от 31.08.2020 № 413-ук, от 10.09.2020 № 439-ук, от 28.09.2020 № 456-ук, от 12.10.2020 № 479-ук, от 19.10.2020 № 505-ук, от 26.10.2020 № 517-ук, от 09.11.2020 № 546-ук) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 указа слово "выставочных," исключить.

1.2. Дополнить указ пунктом 21 следующего содержания:

"21. Запрещается проведение организованных массовых мероприятий (на открытом воздухе и в помещениях), посвященных празднованию Нового года, открытию елок, корпоративных и иных мероприятий в объектах общественного питания, на территориях учреждений, предприятий, организаций и в общественных местах, если иное не установлено настоящим указом.".

1.3. В пункте 3 указа:

абзац первый изложить в новой редакции:

"3. Приостановить по 7 декабря 2020 года на территории Оренбургской области:";

абзац четвертый изложить в новой редакции:

"По 7 декабря 2020 года оказание услуг для посетителей в объектах общественного питания на территории Оренбургской области осуществлять не ранее чем с 6.00 и не позднее чем до 23.00 часов по местному времени, за исключением:".

1.4. В пункте 10 указа:

подпункт 10.2 изложить в новой редакции:

"10.2. Лиц 65 лет и старше обеспечить с 24 ноября по 7 декабря 2020 года включительно самоизоляцию на дому по месту проживания (месту пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе жилых и садовых домах, за исключением случаев:";

подпункт 10.5 дополнить абзацем следующего содержания:

"не допускать организацию и проведение корпоративных мероприятий, в том числе посвященных празднованию Нового года, и иных праздников, включая профессиональные;";

в подпункте 10.9:

абзац второй изложить в новой редакции:

"перейти на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронных форм обучения при наличии технической возможности, за исключением обучения в 1-4, 11 (12) классах, обучения в образовательных организациях с интернатным проживанием обучающихся;";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Допускается очное обучение в общеобразовательных организациях, численность классов в каждой параллели которых составляет не более одного класса, при наличии решения областного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, принятого на основании представления главы соответствующего муниципального образования Оренбургской области с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования.

Проведение праздничных мероприятий с детьми, в том числе посвященных празднованию Нового года, допускается с обучающимися в очной форме в классах с постоянным составом при условии соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, включая проведение термометрии на входе, дезинфекцию помещений после проведения каждого мероприятия. Присутствие законных представителей несовершеннолетних при проведении праздничных мероприятий не допускается.";

подпункт 10.10 дополнить абзацем следующего содержания:

"Проведение праздничных мероприятий (утренников) с детьми, в том числе посвященных празднованию Нового года, допускается с воспитанниками в группах с постоянным составом при условии соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, включая дезинфекцию помещений после проведения каждого мероприятия при условии использования музыкального или спортивного зала для проведения указанных мероприятий. Присутствие законных представителей несовершеннолетних при проведении праздничных мероприятий (утренников) не допускается.";

подпункт 10.14 дополнить абзацем следующего содержания:

"обеспечить соблюдение запрета на проведение организованных массовых мероприятий (на открытом воздухе и в помещениях), посвященных празднованию Нового года, открытию елок, корпоративных мероприятий в объектах общественного питания, на территориях учреждений, предприятий, организаций и в общественных местах муниципального образования.".

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Первый вице-губернатор - первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области С.В.Балыкин







