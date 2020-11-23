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Текст:   Марина Трубилина 
16:40 23.11.2020

Пандемия дала толчок строительству складов и особняков

Пандемия заметно увеличила интерес инвесторов к складской недвижимости, отмечают в Knight Frank. Спрос на склады вырос на 10%, на столько же повысились и цены.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

По итогам 2020 года инвестиции в склады войдут в тройку сегментов-лидеров. Их доля возросла с 2% до 25%. Они займут место ранее популярной торговой недвижимости. На первом месте будет сегмент площадок под девелопмент (41% против прошлогодних 29%), на втором месте офисная недвижимость (26% против 33% в прошлом году). "В следующем году можно ожидать дальнейший рост интереса инвесторов к складским и индустриальным объектам", - считают эксперты.

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"События 2020 года, в том числе пандемия коронавируса, ускорили переход многих ретейлеров на онлайн-торговлю, в связи с чем им требуется наращивать обороты продаж и расширить свое присутствие на рынке складской недвижимости", - говорит директор департамента складской и индустриальной недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко. При этом укрепляется тренд смещения спроса на склады из столичных регионов в другие. Если исключить сделки в двух столицах и прилегающих областях, то почти половина всех сделок пришлась на Сибирский федеральный округ - 49%. На втором месте Краснодар с 16%. Строительством складов заинтересовались компании, которые раньше занимались строительством жилья, торговлей и производством.

Второе рождение переживает в этом году и рынок загородной недвижимости - число запросов на консалтинг от потенциальных застройщиков выросло в 5 раз по сравнению с предыдущими тремя годами. Интерес покупателей к загородному жилью элитного класса вырос в этом году вдвое, отмечают в Knight Frank. При этом общее число сделок за 10 месяцев 2020 года на элитном загородном рынке на 20% ниже прошлогоднего. Эксперты объясняют это дефицитом предложения - в окрестностях Москвы, в частности, с 2017 года не появлялось ни одного нового поселка этого класса. В следующем году ожидается выход на стадию продаж сразу 2-3 поселков.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Среди новых трендов - заметный рост спроса на дома с отделкой под ключ: люди хотят купить недвижимость и сразу перевезти туда семью. Кроме того, покупатели теперь интересуются наличием в особняке кабинета, а то и двух - для обоих супругов. Больше стали обращать внимание на инфраструктуру поселка - наличие спортивных, детских площадок, возможность погулять в лесу.

Примерно такие же тенденции и в обустройстве городских квартир элитного класса. "В конце 1990-х все хотели кабинеты в квартирах, в 2000-х от этой опции отказались, - говорит директор по работе с ключевыми клиентами департамента элитной недвижимости Ольга Богородицкая. - В этом году кабинеты стали востребованы. И в квартирах, и на первом этаже здания". Большой популярностью стали пользоваться квартиры и апартаменты с лоджиями, террасами, небольшими палисадниками на первом этаже. Рациональный подход проявляется и в оснащении жилых комплексов инфраструктурой. И застройщики, и покупатели в последние годы стали отказываться от ранее существующих сигарных, бильярдных комнат, небольших саун и купелей, отмечает Богородицкая. Вместо этого более востребованы стали места для хранения вещей, комнаты для водителей, кабинеты для встреч посетителей на первом этаже, а в этом году - еще и небольшие помещения для индивидуальных занятий спортом.

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