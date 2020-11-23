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23 ноября 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8317)

Информация Минюста России

Дата подписания 21 сентября 2020 г.
Опубликован 23 ноября 2020 г.
Вступает в силу 24 октября 2020 г.

В соответствии со статьей 16 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, статьями 41, 45 Федерального закона от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ "О политических партиях" и на основании решения Верховного Суда Российской Федерации от 21 сентября 2020 г., вступившего в силу 24 октября 2020 г., произведена государственная регистрация Политической партии "РОССИЯ БУДУЩЕГО", ее региональных отделений и иных структурных подразделений в связи с ликвидацией.

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации партии в Единый государственный реестр юридических лиц 6 ноября 2020 г. за ГРН 2207711752609.