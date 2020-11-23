Кремль назвал условия для возможного локдауна

Возможность введения локдауна в том или ином регионе зависит от наличия коек, резервов, количества медиков, темпов заполняемости больниц и выздоровления пациентов. Причем каждый губернатор сам принимает решение в зависимости от ситуации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос, почему ни один регион, кроме Бурятии, не ввел локдаун несмотря на рост заболеваемости, Песков заметил: "Все же зависит от количества койко-мест, от резервов, от количества медицинского персонала, врачей, от темпов заполняемости больниц, от темпов выздоровления пациентов​​"​.

"Поэтому каждый губернатор принимает решение в зависимости от ситуации на своей территории. Это абсолютно нормальная практика, и все это действует в рамках особых полномочий", - уточнил представитель Кремля.