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Рубрика: Экономика

Диапазон почти поймали

План перевода частот под 5G рассмотрят в декабре
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 264(8318)
План конверсии радиочастотного спектра для развития 5G в России находится на согласовании в Минобороны, рассказал журналистам в понедельник замглавы Минцифры Олег Иванов после заседания Государственной комиссии по радиочастотному спектру (ГКРЧ).
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

Конверсия, или перевод отдельных частот из военного использования в гражданское, должна начаться в 2021 году. Из плана конверсии исключен диапазон 3,4-3,8 ГГц, который является проблемным для России. Эти частоты используются для развития сетей пятого поколения во всем мире, но в России они заняты силовыми структурами, и освобождение их технически затруднительно.

Фото: iStock
Утверждена дорожная карта по развитию 5G

Ранее тестирование технологий 5G в рамках данных частот (3,4-3,6 ГГц) в 2017-2018 гг. проводили дочерние компании "Мегафона" и "Ростелекома". Компании снова подали заявку на проведение тестирования, и она должна была быть рассмотрена на заседании ГКРЧ в понедельник, однако накануне компании заявку отозвали. После исключения частот 3,4-3,8 ГГц план по конверсии оценивается в 7,4 млрд рублей, рассказал Иванов. До этого план мог обойтись государству в 42 млрд рублей. Конверсия коснется диапазонов 2,3-2,4 ГГц, 4,8-4,9 ГГц и 24-29 ГГц.

Рассматривается также освобождение частот в диапазоне 700 МГц из-под эфирного телевидения. Обсуждается возможность компенсации телевещателям такого перехода. Она может составить около 2,1 млрд рублей. Реализация плана предусмотрена до конца 2024 года. В декабре план конверсии будет представлен президенту России Владимиру Путину.

Развитие 5G предполагается на отечественном оборудовании, но тестирование, возможно, разрешат и на зарубежном. Каждый случай будет рассматриваться отдельно, отметил Иванов.

Между тем

Приложения от российских разработчиков должны появиться на смартфонах, планшетах, компьютерах и Smart TV с 1 января 2021 года. Соответствующее постановление правительства опубликовано в понедельник.

Согласно постановлению предлагается три способа предустановки - загрузка в полном объеме на жесткий диск, размещение иконок для скачивания и загрузка программ при первом включении (при покупке устройства).

Минцифры не будет фильтровать интернет-трафик для детей

Перечень программ для предустановки будет формировать Минцифры на основе рейтинга популярности (у приложений должно быть не менее 500 тысяч уникальных пользователей за год). Полученный список приложений будет ежегодно до 1 августа утверждать правительство после одобрения профильных правительственных комиссий. Первый рейтинг Минцифры составит до 15 декабря 2020 года - заявки от разработчиков принимаются до 1 декабря.

Закон о предустановке российского софта на электронные устройства, продаваемые в России, принят в конце прошлого года и нацелен на создание равных условий для приложений российских и зарубежных разработчиков.

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