Племенная животноводческая продукция освобождена от НДС на два года

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым до конца 2022 года продлевается нулевая ставка НДС для племенной животноводческой продукции. Ранее налоговая ставка в 0% применялась с 1 октября 2016 года, а с 1 января 2021 года должна была составить 20 или 10% (в зависимости от животного).

Освобождение от уплаты НДС положено при реализации на территории России и ввозе в страну племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, овец и баранов, коз, лошадей, птицы или яйца, а также семени, полученного от племенных быков. Кроме того, под действие закона попадают эмбрионы, полученные от племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, овец, коз, лошадей.

По подсчетам инициаторов законопроекта (группы депутатов Госдумы), продление нулевой ставки НДС гарантирует дополнительный годовой прирост производства товарного молока за счет более высокой молочной продуктивности племенных коров в размере около 235 тыс. тонн. "При этом действие льготной ставки НДС 0% при импорте и реализации на территории РФ племенного скота и семени, полученного от него, способствует снижению затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на указанные цели и высвобождению средств на цели развития сельскохозяйственного производства", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

А отмена льготной ставки НДС в текущих экономических условиях могла бы привести к увеличению срока окупаемости инвестиционных проектов, снижению инвестиционной активности в отрасли и конкурентоспособности производимой продукции на мировом рынке, замедлению темпов наращивания производства молока. По мнению авторов законопроекта, это может оказать негативное влияние на достижение показателя Доктрины продовольственной безопасности по уровню самообеспечения страны молоком и молочной продукцией.

"Для доукомплектования российских ферм ежегодно в Россию импортируется порядка 50-68 тысяч голов племенных нетелей высокопродуктивных молочных пород. При средней стоимости нетели в 2,5 тыс. евро налог за ее приобретение мог составить 227 евро. При покупке одной сотни коров нужно было бы заплатить примерно 23 тыс. евро или 2,1 млн рублей по сегодняшнему курсу ЦБ РФ", - подсчитывает член аграрного комитета Госдумы Аркадий Пономарев. Таким образом, продление льготного НДС высвободит большую сумму средств оборотного капитала и повысит финансово-экономическую устойчивость предприятий, уверен он.