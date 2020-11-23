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Почему нельзя публиковать свой номер телефона в интернете

Текст:   Антон Благовещенский
23.11.2020,  
18:24
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Сетевые злоумышленники располагают множеством способов получить большой объем информации о владельце мобильного номера, который случайно или по недосмотру оказался в Сети.

Зачастую пользователи сами указывают номер в социальных сетях и на других сайтах - благодаря этому мошенники могут узнать их ФИО и даже паспортные данные, рассказал агентству "Прайм" Антон Куканов, глава Центра цифровой экспертизы Роскачества.

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Например, в популярных социальных сетях можно ввести номер телефона в строку поиска и с большой вероятностью найти страницу пользователя. Даже если он отключил эту опцию, но использует во всех своих аккаунтах одну и ту же аватарку, обычный поиск по картинке приведет злоумышленников на публичную страницу, говорит эксперт.

Благодаря информации, которая в соцсетях зачастую находится в свободном доступе, можно выяснить персональные данные вплоть до места жительства или работы, узнать, куда человек путешествует и с кем дружит. Все это аферисты могут использовать в злонамеренных целях.

Чтобы не стать их жертвой, необходимо разделять номера телефонов. Например, номер, привязанный к банковскому аккаунту, лучше не публиковать нигде, а для рассылок и покупок использовать виртуальный номер.

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