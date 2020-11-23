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Рубрика: В мире

Полиция задержала подростка в связи со стрельбой в Висконсине

Фото: REUTERS / Jim Vondruska Фото: REUTERS / Jim Vondruska
Фото: REUTERS / Jim Vondruska

Полиция американского города Ваватоса, в торговом центре которого ранее произошла стрельба, сообщила о задержании 15-летнего юноши, связанного с этим преступлением. Со ссылкой на правоохранителей об этом сообщил телеканал FOX 6 Now.

Фото: REUTERS / Jim Vondruska
В результате стрельбы в Висконсине ранены восемь человек

"Огнестрельное оружие, которое, предположительно, использовалось в ходе этого инцидента, было обнаружено на месте задержания. Перестрелка в Mayfair Mall стала следствием столкновения между двумя группировками", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

ЧП произошло в американском городе Ваватос, штат Висконсин, днем 20 ноября. Вооруженный преступник открыл огонь в торговом центре. Пострадали восемь человек. Все они были оперативно доставлены в больницу. Стрелок с места преступления скрылся, начался розыск. В полиции отметили, что не публикуют фотографии подозреваемого "из-за боязни компрометации расследования и возможного уничтожения улик". Добавим, что инцидент в торговом центре - это уже четвертая массовая стрельба в штате Висконсин в этом году.

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