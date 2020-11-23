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23.11.2020 10:34
Рубрика: Власть

Мишустин сообщил об оптимизации институтов развития

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о крупной переорганизации в системе российских институтов развития. Оптимизация нацелена на достижение национальных целей развития.

Сейчас в России действует 40 различных фондов, банков и корпораций, создававшихся для решения конкретных задач. В свое время их работа дала значимые результаты, признал глава правительства.

Фото: Photoxpress
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- Но за последние годы появились новые вызовы, которые требуют существенной корректировки их работы и перспективных планов, - заявил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. - Наш анализ показал, что деятельность этих институтов слабо увязана с новыми национальными целями развития, отсутствуют единые механизмы управления, есть существенное пересечение функций с федеральными органами исполнительной власти и коммерческими организациями.

Оптимизация пройдет по четырем направлениям:

1. Будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе госкорпорации развития ВЭБ.РФ. Под ее управление перейдут:

- Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства

- Российский экспортный центр

- Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР)

- Роснано

- Фонд "Сколково"

- Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере

- Фонд инфраструктурных и образовательных программ

- Фонд развития промышленности

2. Часть функций еще восьми институтов развития будут перераспределены между ВЭБ.РФ и федеральным органами исполнительной власти. "Сами институты развития будут ликвидированы", - сообщил Мишустин.

3. Ряд институтов развития предлагается укрупнить, объединив структуры со схожим функционалом. "Это позволит сократить дублирующие функции и сформировать пять крупных институтов развития", - подчеркнул глава кабмина.

Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
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Государственная транспортная лизинговая компания и "ВЭБ-Лизинг" будут преобразованы в Единую лизинговую компанию. На базе Банка "Дом.РФ" и МСП Банка создадут один универсальный банк. Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства будут объединены в единый Фонд содействия реформированию ЖКХ. К Российскому научному фонду будет присоединен Российский фонд фундаментальных исследований. Наконец, Российскую венчурную компанию передадут в управление Российского фонда прямых инвестиций.

4. "В новой структуре будут сохранены стратегически важные организации, которые нацелены на развитие конкретных отраслей и поддержку обороноспособности страны", - сказал Мишустин. К таким отнесены "Росатом", "Роскосмос", "Ростех", Росавтодор, "Росагролизинг", Россельхозбанк, Агентство по страхованию вкладов, "Российский экологический оператор", "ДОМ.РФ", Корпорация развития Дальнего Востока, Корпорация развития Северного Кавказа. "Акционерное общество "Курорты Северного Кавказа" станет Корпорацией по туризму", - заявил премьер.

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