Предложены серьезные санкции за нарушения на митингах

Депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин внес в Госдуму пакет инициатив, которые в случае принятия кардинально изменят законодательство о проведении публичных мероприятий. Правительство документы поддержало - при условии уточнения ряда нюансов.

Во-первых, парламентарий предложил увеличить штрафы и ввести обязательные работы за неповиновение требованиям сотрудников правоохранительных органов на митингах. Согласно инициативе, штрафы для граждан за первое деяние составят от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном совершении таких правонарушений - от 10 до 20 тысяч рублей. В качестве альтернативного наказания предложены административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Согласно действующим нормам, такое неповиновение в случае единичного нарушения наказывается штрафом в размере от 500 до 1 тысячи рублей. Ужесточить наказание необходимо, ведь нынешние санкции не соответствуют степени потенциальной опасности и возможным негативным последствиям нарушения, пояснил Вяткин. Мягкость наказания, заявил автор, ведет к подрыву основ управления в государстве и может повлечь более серьезные последствия, включая срыв проведения мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка и общественной безопасности. Уточняется, что речь в проекте идет о распоряжениях сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны, ФСИН, данных в ходе собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Еще одна поправка - для тех, кто выдает себя на митингах за журналистов. За неправомерное использование отличительных знаков СМИ на публичных мероприятиях штраф составит от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. Также возможны обязательные работы на срок до 50 часов.

И, наконец, третье предложение депутата на тему митингов касается их организации. Предложены штрафы за нарушения при финансировании публичных мероприятий. Согласно инициативе, наказывать предлагается за перечисление денежных средств или передачу имущества в целях организации такого мероприятия - в том случае, если спонсор не вправе это делать. Нарушение влечет наложение административного штрафа на физических лиц в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Предложено наказание для организаторов, которые берут незаконную спонсорскую помощь

Кроме того, предложено наказание для организаторов, которые берут незаконную спонсорскую помощь или не отчитываются по установленной форме. Например, отчет предоставляют несвоевременно, в неполном объеме или в искаженном виде. Такие нарушения чреваты штрафом для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 40 часов, для должностных лиц - от 200 до 40 тысяч рублей, для юрлиц - от 70 до 200 тысяч рублей.

Этот законопроект стал продолжением другого, который ранее внес тот же автор. На прошлой неделе Дмитрий Вяткин предложил поправки о запрете финансировать митинги и демонстрации из иностранных источников, а также анонимно. Инициатива предполагает, что деньги на проведение массового мероприятия должны будут аккумулироваться на специальном счете, и финансирование акции из других источников будет незаконным. Все жертвователи должны будут указать подробные данные о себе при переводе, а после мероприятия организатору нужно будет отчитаться о расходовании средств.