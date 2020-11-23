Президент Болгарии открыл в Дубне конференцию по ядерным исследованиям

Очередная сессия Комитета полномочных представителей правительств (КПП) государств - членов Объединенного института ядерных исследований, расположенного в Дубне Московской области, открылась приветственным обращением Румена Радева. Мероприятие проходит в режиме видеоконференции.

"На протяжении многих лет Ваша организация непрерывно расширяла спектр научных исследований, совершенствовала научную инфраструктуру, интенсивно развивала международное сотрудничество", - подчеркнул глава балканской республики. Он также заявил, что уверен в продолжении и углублении международного диалога в научной сфере.

Радев выразил сожаление в связи с отменой сессии КПП на территории Болгарии в текущем году из-за эпидемии коронавируса. При этом президент заверил, что его государство располагает всеми возможностями для открытия у себя первого в Европе информационного центра Института.

"У нас есть исключительный шанс развивать научное сотрудничество в области исследований основных свойств материи, работать на благо устойчивого развития и совместного преодоления экологических проблем современности и улучшения качества жизни", - резюмировал Радев, пожелав участникам сессии плодотворной работы.

Объединенный институт ядерных исследований является международной межправительственной организацией, основанной в 1956 году. В число ее членов входят 18 государств, пять из которых - страны Евросоюза.