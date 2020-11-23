Президент продлил НДС в 10% для внутренних авиарейсов

Действие ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в 10% для внутренних рейсов через аэропорты Московского авиаузла продлено на год. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.

Внутренние авиаперевозки через аэропорты Московского авиаузла облагаются НДС по пониженной ставке 10%. Действие этой льготы было ограничено 2020 годом. Теперь льготная ставке НДС продлена до конца 2021 года.

Ранее представители авиаотрасли заявляли, что отмена льготы повлечет подорожание авиабилетов.

В России также действует бессрочно нулевая ставка НДС для внутренних рейсов в обход Москвы.