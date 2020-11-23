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23.11.2020 18:33
Рубрика: Власть

Встанут в строй

Президент сможет назначать на генеральские должности гражданских
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 264(8318)
Президент сможет назначать россиян, не являющихся военнослужащими, на высшие офицерские должности. Соответствующий законопроект внесен в понедельник в Госдуму правительством России. Поправки предложено внести в федеральный закон "Об обороне".

Согласно документу, президент сможет не только назначать, но и снимать гражданских лиц с таких должностей. При этом мера распространится только на федеральные госорганы, работа которых замыкается непосредственно на главу государства. В основном, это силовые министерства и спецслужбы, в которых как раз и предусмотрены военная служба и генеральские должности.

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
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В пояснительной записке уточняется, что назначение гражданских на такие должности не станет основанием для приобретения ими статуса военнослужащих. Следовательно, государство не будет обязано предоставлять им соответствующие госгарантии. Имеется в виду в первую очередь, конечно, обеспечение жильем.

"Законопроект призван разрешить правовую коллизию и на законодательном уровне закрепить давно существующую в России практику, ведь по факту президент уже назначал гражданских лиц на высшие военные должности, например, Службу внешней разведки возглавляет гражданский чиновник Сергей Нарышкин, в Министерстве обороны несколько гражданских заместителей министра - Тимур Иванов, Руслан Цаликов и другие. Новый закон упорядочивает формулировки", - цитирует РИА Новости члена экспертного совета при коллегии ВПК РФ Виктора Мураховского.

"Высшие офицерские - это должности руководящие, и люди, их занимающие, несут ответственность за большое количество подчиненных, а принимаемые ими решения имеют огромное влияние на работу всей сферы обороны страны, - сказал "Российской газете" председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

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