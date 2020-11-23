Путин наградил медиков и благотворителей

Государственными наградами президент отметил заслуги целого ряда врачей и благотворителей.

Владимир Путин наградил академика РАН, хирурга Анатолия Покровского Орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" за большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю добросовестную работу. Покровскому в ноябре исполнилось 90 лет.

Посмертно награжден Орденом Пирогова известный хирург из Екатеринбурга Юрий Мансуров, скончавшийся от COVID-19 - "за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией".

Также президент наградил врачей, которые помогли экипажу "Союза" - "за высокий профессионализм и оказание неотложной медицинской помощи при проведении поисково-спасательной операции во время аварийной посадки транспортного пилотируемого корабля "Союз МС". Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получили врачи больницы №1 "Центральной медико-санитарной части №1" ФМБА России в Байконуре Юрий Воеводин и Константин Скиц.

Большой вклад уральского бизнесмена Игоря Алтушкина в борьбу с распространением коронавируса президент отметил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Также Владимир Путин наградил почетного генконсула России в Лозанне Фредерика Дага Арфста Паулсена орденом Почета за большой вклад в развитие российско-швейцарских отношений. Паулсен - полярник и меценат, член попечительского совета Русского географического общества. Кроме того, различные награды получили ряд сотрудников РГО.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени награжден сенатор Бабаков, а Орденом Дружбы - его коллега Олег Мельниченко.