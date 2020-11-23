Путин наградил ветерана за помощь семьям погибших от COVID-19 врачей

Ветеран Зинаида Корнева из Санкт-Петербурга, собравшая для семей врачей, погибших в борьбе с коронавирусом, 4,5 млн рублей, получила награду от президента.

Владимир Путин наградил ветерана "за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность" знаком отличия "За благодеяние".

Корнева объявила о сборе средств в поддержку заболевших медиков и семей врачей, погибших от этой инфекции. В июне ветеран участвовала в телемосте президента с волонтерами, где и рассказала об этой акции. В этом году ей исполнилось 98 лет, на фронт она ушла в 19, была зенитчицей-наводчицей и дошла до Берлина.