Путин подписал закон о налоговых улучшениях для физлиц

Новый документ вносит изменения в пять федеральных законов, а также в первую и вторую части Налогового кодекса. Предусмотрено как совершенствование налогового администрирования в целом, так и решение отдельных вопросов, связанных в том числе с уплатой НДФЛ, НДС, госпошлин, транспортного налога.

Так, освобождаются от уплаты НДФЛ доходы в натуральной форме, возникающие при питании и проживании у работников медорганизаций и организаций социального обслуживания, которые выполняют свои обязанности в изолированном режиме в период ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Также в интересах налогоплательщиков вводится запрет на перерасчет транспортного налога, приводящий к его увеличению. Такие же запреты действуют сейчас относительно перерасчета других имущественных налогов. Кроме того, уточняется момент, с которого прекращается начисление транспортного налога в случае уничтожения автомобиля (авария, пожар, стихийное бедствие и так далее). Это будет происходить не с момента снятия с учета, а с первого числа месяца, в котором транспортное средство было уничтожено.

Для дольщиков минимальный срок владения жильем, после которого при его продаже доходы не облагаются НДФЛ, будет определяться с момента покупки квартиры по договору долевого участия, а не с момента ее оформления в собственность. Таким образом, после завершения долгостроя можно будет сразу перепродать такие квартиры без уплаты НДФЛ.

Также в рамках цифровизации российской экономики освобождаются от НДС услуги, которые оказывает оператор финансовой платформы - маркетплейса.