Путин подписал закон о налоговых улучшениях для физлиц

Новости

Бирюков: Более 9 тыс. единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве 15:56
Автозак съехал в кювет под Воронежем, пять человек пострадали 15:52
"Большая китайская энциклопедия " впервые выпущена на русском языке 15:47
Apple начнет тестирование более современного аналога Bluetooth 15:40
На Урале открыли центр временного пребывания детей из семей с COVID-19 15:40
МЧС сможет определять объекты, которым необходимы свои пожарные части 15:39
Путин подписал закон об увеличении штрафа для осужденных за нарушения режима 15:35
Жители Приморья нашли полезное применение электромобилям в непогоду 15:16
В Москве резко вырос спрос на квартиры в старых домах 15:15
Михаил Ефремов выплатил семье погибшего Захарова расходы на похороны 15:12
На Ставрополье раскрыли банду мошенников, кравших деньги с карт 15:03
Россияне смогут доехать из Москвы в Санкт-Петербург за два часа 15:01
В московском метро произошел сбой на "зеленой" ветке 14:55
Минск: К жеребьевке на детском "Евровидении" готовится Арина Пехтерева 14:44
Появились подробности о состоянии избитого актера Павла Прилучного 14:37
В ООН назвали необоснованным задержание Карлоса Гона в Японии 14:10
Вышел новый трейлер третьего сезона "Американских богов" 14:06
На супругу арестованного мэра Томска возбудили уголовное дело 14:04
Кремль назвал условие для поздравления победителя в выборах в США 13:59
Стала известна судьба квартиры Армена Джигарханяна на Арбате 13:55
Зеленский вылечился от коронавируса 13:53
Увеличены сроки геологоразведки в Архангельской области 13:51
Песков рассказал о постоянных контактах Путина с Собяниным 13:41
В Подмосковье осталось закрыть две последние свалки 13:40
Съемки продолжения "Соника" начнутся весной 13:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Почему потребительские кредиты стали менее доступны
Почему потребительские кредиты стали менее доступны
23.11.2020 14:36
Рубрика: Экономика

Путин подписал закон о налоговых улучшениях для физлиц

Текст: Роман Маркелов
Налоговая нагрузка на граждан в ряде жизненных ситуаций будет уменьшена. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.
Фото: Константин Завражин/ РГ Фото: Константин Завражин/ РГ
Фото: Константин Завражин/ РГ

Новый документ вносит изменения в пять федеральных законов, а также в первую и вторую части Налогового кодекса. Предусмотрено как совершенствование налогового администрирования в целом, так и решение отдельных вопросов, связанных в том числе с уплатой НДФЛ, НДС, госпошлин, транспортного налога.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин подписал закон о повышении НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов рублей

Так, освобождаются от уплаты НДФЛ доходы в натуральной форме, возникающие при питании и проживании у работников медорганизаций и организаций социального обслуживания, которые выполняют свои обязанности в изолированном режиме в период ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Также в интересах налогоплательщиков вводится запрет на перерасчет транспортного налога, приводящий к его увеличению. Такие же запреты действуют сейчас относительно перерасчета других имущественных налогов. Кроме того, уточняется момент, с которого прекращается начисление транспортного налога в случае уничтожения автомобиля (авария, пожар, стихийное бедствие и так далее). Это будет происходить не с момента снятия с учета, а с первого числа месяца, в котором транспортное средство было уничтожено.

Для дольщиков минимальный срок владения жильем, после которого при его продаже доходы не облагаются НДФЛ, будет определяться с момента покупки квартиры по договору долевого участия, а не с момента ее оформления в собственность. Таким образом, после завершения долгостроя можно будет сразу перепродать такие квартиры без уплаты НДФЛ.

Также в рамках цифровизации российской экономики освобождаются от НДС услуги, которые оказывает оператор финансовой платформы - маркетплейса.

Экономика Финансы Налоги Власть Работа власти Президент Налоговое законодательство НДФЛ и налоговые декларации

Главное сегодня

Кремль назвал условия для возможного локдауна
Президент продлил НДС в 10% для внутренних авиарейсов
Песков: Договор по открытому небу без США потеряет жизнеспособность
За сутки в России подтверждено 25 173 случая COVID-19 в 85 регионах
Депутат оценил немецкую реакцию на угрозы США по "Северному потоку-2"
В России могут изменить систему выплат накопительной части пенсии
Дачную амнистию могут продлить до 2026 года