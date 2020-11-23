Путин подписал закон о повышении НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15 процентов на доходы, превышающие 5 миллионов рублей в год.

С инициативой принятия такого закона Владимир Путин выступил летом. Дополнительные средства пойдут целевым образом на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими.

Ожидается дополнительное поступление в 2021 году налогов в размере 60 миллиардов рублей, в 2022 году - 64 миллиардов рублей, в 2023 году - 68,5 миллиарда рублей.

Повышенный налог не будет распространяться, в частности, на доходы от продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг) и страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.