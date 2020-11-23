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23.11.2020 15:35
Рубрика: Власть

Путин подписал закон об увеличении штрафа для осужденных за нарушения режима

Текст: Владислав Куликов

Президент России Владимир Путин подписал закон о кратном увеличении штрафа для осужденных за нарушения режима. Дисциплинарный штраф для осужденных к лишению свободы за нарушение установленного порядка отбывания наказания увеличивается с двухсот до двух тысяч рублей.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Соответствующие изменения внесены в статью 115 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Кроме того, закон предусматривает возможность перевода осужденных, отбывающих срок в тюрьмах и злостно нарушающих установленный порядок отбывания наказания, в одиночные камеры на срок до шести месяцев в качестве меры взыскания.

В настоящее время данная мера взыскания применяется к осужденным, которые содержатся в исправительных колониях особого режима, а для тех, кто содержится в тюрьмах, она не предусмотрена. При этом, как отмечается в сопроводительных документах к закону, в тюрьмах отбывают наказание осужденные, представляющие высокую общественную опасность.

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