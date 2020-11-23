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23.11.2020 19:03
Рубрика: Власть

Путин утвердил Стратегию антинаркотической политики

Текст: Кира Латухина
Президент утвердил Стратегию государственной антинаркотической политики на период до 2030 года. Документ был одобрен на прошлой неделе на заседании Совета безопасности под руководством Владимира Путина.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Константин Завражин/РГ
Путин назвал шесть пунктов антинаркотической политики. Главное

В результате реализации антинаркотической политики с 2010 по 2020 годы наркоситуация в стране в целом стабилизировалась, но в большинстве регионов остается напряженной, говорится в документе. По соцопросам, наркотики потребляют 1,9 млн человек (1,3 процента населения). А с предложением их попробовать сталкиваются 21,8 процента. При этом каждый четвертый общается с теми, кто незаконно потреблял или потребляет наркотики.

В стратегии подробно прописаны угрозы национальной безопасности в сфере оборота наркотиков, а также цели, которые нужно достичь к 2025, а затем - к 2030 году, чтобы наркоситуация в России оценивалась как нейтральная.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Борьба с наркотиками

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