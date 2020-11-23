Сияющим Городом на Холме называли свою страну первые пуритане, пионеры Земли Обетованной. Отсюда название статьи.

В последнее время Свет с Холма если не "потускнел", то, во всяком случае, мигает, стал прерывистым. Без метафор: выборы закончены, а вот обычный после них катарсис не наступил.

Байден уверенно победил - Трамп это уверенно отрицает. Президент США называет выборы "мошенническими" - занятное заявление главы Государства. Впрочем, "если это и безумие, то в своем роде последовательное". "Последовательное" не только потому, что идеально соответствует Стилю Первого Джентльмена США (вот если б он протокольно поздравил победившего соперника - это был бы скандал!), но и потому, что кроме характера, троллинга и т.д. здесь очевиден вполне простой расчет.

Аксиома психологии: лучше запоминается НЕЗАКОНЧЕННОЕ действие, в котором не наступила разрядка, катарсис. Вот Трамп "вставил ногу в щель и не дает закрыть гештальт". Ему важно сберечь ОБИДУ у своих сторонников, "провоцировать их на Реванш". О чем он вполне четко говорит: через 4 года поведет их восстанавливать справедливость, будет участвовать в выборах и посрамит Байдена дважды - станет президентом и перехватит у "сонного Джо" рекорд (в 2020-м Трамп будет на несколько месяцев старше, чем Байден в 2016-м). Есть тут, понятно, и риск: "растягивая проигрыш", Трамп его тем самым умножает, превращает поражение в свою профессию, выжигает себе клеймо "потерпевший". Избиратель таких не любит... Но сегодня у Трампа реальный соперник - не Байден, а конкуренты в Республиканской партии. Продолжая "отрицать Байдена", он пытается остаться скандально-харизматичным Лидером Правых. "Поражения от Победы ты сам не должен отличать": шоу маст гоу, "результат" не важен, главное - Процесс. Тем более в эпоху "постправды"...

Однако чем бы ни кончились старания Великого Девелопера соорудить Небоскреб Обиды-и-Злости и продать его избирателям - Цена Вопроса несравнимо дороже вопроса об имени того или иного Президента.

Представим на минуту, что Трамп все говорит ВСЕРЬЕЗ.

Надо проводить новые выборы? Но как? На кого же опереться? Кто тут сухой - в этом Океане Лжи?

Чем обернулось бы для США признание, что выборы Президента фальсифицированы? Шоу? "Капитолийский Майдан"? Новые выборы? Нет. КРАХ Государства - моральный, а может, и "физический".

В основе любого Государства лежит Система Сакральных Аксиом. Писаных (Конституция, скажем) и неписаных, но всем известных. Вера в свою Историю, предназначение, свою Особую Общность - этническую, религиозную, гражданскую и т.д. В одних странах (скажем, Россия) конкурентные выборы не служат "Главной Скрепой" общественного сознания, хотя, конечно, определенное значение имеют. В США вера в Честные Конкурентные Выборы и Честные Суды - основа самоидентификации Нации, Хребет политического организма. "Свободная Страна" = страна со свободными выборами.

Теперь, если бы выяснилось, что выборы Президента - фейк, обман, то что это значит? Практически паралич власти и раскол страны на грани Гражданской войны. Надо проводить новые выборы? Но как? На кого же опереться? Кто тут сухой - в этом Океане Лжи? Ведь "подделка итогов выборов" - а речь-то идет о МИЛЛИОНАХ голосов - не может быть результатом "недоразумения". Это Заговор. Заговор, охватывающий самые разные штаты. Кто же его Организатор? "Будем искать"... Далее: если Главные выборы - результат Заговора, то чего же стоят все остальные? Выборы Президента - мошенничество, зато каждого конгрессмена выбрали честно? И каждого губернатора, мэра и т.д.? Странная история: вирус поразил мозг, а весь организм здоров...

В основе любого Государства лежит Система Сакральных Аксиом

Но куда важнее другое: "Макбет зарезал сон - невинный сон". Отныне Американский Миф опровергнут, втоптан в грязь и стал грязью. Мифа нет, самосознания Нации нет, общей Нации нет. Власть лжецов в стране дураков! Америка сама становится "мифом"...

Вот ЧТО Трамп легко бросил на "твит-весы". Конечно, можно улыбнуться: "Ну да, вот выбрали такого - так на то и демократия, что перевыбрали, проехали. Останется в Истории США и этот Казус... Только-то и всего".

Да, все так, если бы за Трампа не проголосовали 73 млн чел. (за Байдена - 79 млн). И многие из этих людей поддерживают Трампа в его требовании "закрыть Америку", а из руководства Республиканской партии (кстати, она улучшила свои результаты на выборах в Конгресс) не слышно голосов: "Что вы делаете, м-р Трамп?! "После вас хоть потоп"? Если нет вас, то пусть и Государства не будет, что ли?"

Вот этот нигилизм похож на симптом глубокого отчуждения американцев от Америки.

Но тревожнее всего, что этих людей ЛЕГКО ПОНЯТЬ. Да, не желают жить в Прекрасном Новом Мире "политкорректного 1984" и видят у ханжей-демократов все его черты: "новояз", "5-минутки ненависти", "мыслепреступления", черный расизм - агрессивно-корыстный у негров и "агрессивно-послушный" у белых...

"Признать ИХ Победу - над собой, Америкой и здравым смыслом?! Нет. Уж лучше...". Уж лучше ЧТО? Пусть свою страну под откос - "так не доставайся ж ты никому"?..

Выдохнем... Легко рисовать апокалиптические картинки - две толпы с двух сторон наперегонки разрывают Общий Холм, на котором стоит их Сияющий город... Эффектно. "Страшен сон - да милостив Бог". Суды мирно пройдут. Никаких обещанных столкновений после выборов нет. Фанеру отдирают от зря забитых окон. Президент Байден, вероятно, будет вести политику "мирного сосуществования двух Америк". Холм устоит. Но Дней Америки Связующая Нить натянулась, дрожит - это слышит весь Мир.