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23.11.2020 18:19
Рубрика: Власть

Робот не взорвется

Разминировать Карабах нашим военным помогут собаки и механические саперы
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 264(8318)
В понедельник военно-транспортные самолеты Ан-124, Ил-76 и Ту-154 доставили с подмосковной авиабазы Чкаловская в Ереван специалистов и технику Международного противоминного центра Минобороны России.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Более сотни саперов, оснащенные спецсредствами, будут заниматься инженерной разведкой, разминировать местность, дороги и различные объекты в Нагорном Карабахе.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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В этой работе военным помогут обученные находить взрывные устройства собаки. Они способны распознать практически все виды боеприпасов, но главное - работать в тех местах, куда техника добраться уже не сможет - узких проемах, впадинах, на верхних этажах зданий.

Есть у саперов и роботизированные машины. В частности, беспилотные комплексы "Уран-6", хорошо зарекомендовавшие себя во время инженерных операций на Северном Кавказе и в Сирии. Самоходный радиоуправляемый робот-сапер в зависимости от выполняемых задач может использовать одно из пяти имеющихся в его арсенале тральных устройств.

Хотя весит эта техника под 6 тонн, она достаточно проста в управлении. Руководит комплексом оператор, удаленный от места разминирования на расстояние до полутора тысяч метров. Такая дистанция гарантирует саперу безопасность при подрыве боеприпаса.

Однако главной особенностью "Урана-6" является аппаратура, позволяющая не просто находить и уничтожать все существующие виды боеприпасов, но и предварительно идентифицировать их.

Комплекс, к примеру, в состоянии отличить авиабомбу и от артиллерийского снаряда, и от противотанковой мины. Кроме того, механический сапер может ликвидировать взрывное устройство с помощью специального вооружения.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"Специалисты Международного противоминного центра войдут в состав разворачиваемого в Степанакерте Центра управления миротворческой деятельностью", - уточнили в Минобороны России. И добавили, что отряд саперов укомплектован только офицерами и солдатами-контрактниками, способными выполнять задачи в самых сложных условиях. Порядка 90 процентов его специалистов имеют опыт боевого разминирования в бывших "горячих точках" планеты. А главная задача инженерных подразделений - освобождать дороги от разбитой техники и расчищать завалы в районах проведения миротворческой операции.

Между тем в Карабах продолжают возвращаться беженцы. Всего с 14 ноября при содействии наших миротворцев домой вернулись уже более 11 тысяч жителей.

МЧС

МЧС готовит группировку в качестве усиления к уже имеющимся силам для отправки в Нагорный Карабах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Группировку формируют из сотрудников Ногинского, Уральского, Тульского, Донского, Невского, Волжского спасцентров, отряда по проведению работ в условиях особого риска "Лидер" и Рузского центра управления.

Фото: Максим Григорьев / ТАСС
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Сколько человек и техники будет по итогам окончательного формирования колонны, в МЧС пока не сообщают. Накануне в Ногинский центр, откуда планируется отправка группировки, прибыли 75 специалистов и 13 единиц техники высокой проходимости.

"Отправка сил и средств МЧС России в Нагорный Карабах запланирована на ближайшие дни. Группировка оснащена необходимой техникой и оборудованием, а также средствами обеспечения комфортного проживания российских спасателей. Весь убывающий личный состав проходит тестирование на отсутствие COVID-19", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Те тридцать специалистов, которые уже находятся в Карабахе, осмотрели населенные пункты, которые подверглись обстрелам и разрушениям. Составлен список поврежденных зданий.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев провел рабочую встречу с министром по чрезвычайным ситуациям Армении Андраником Пилояном и министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Гейдаровым Кямалатддином Фаттах оглы.

Подготовил Тимофей Борисов

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Проблема Нагорного Карабаха

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