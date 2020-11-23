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23.11.2020 09:28
Рубрика: Общество

75 студентов, ставших "учителями на замену", пригласили на работу в школы в Москвы

Текст: Любовь Проценко

Студенты педвузов и колледжей, ставшие участниками проекта "Учитель на замену", получили приглашение от директоров школ и приняты на работу в качестве педагогов. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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- Сервис "Учитель на замену" очень сильно пригодился в период такой сложной эпидемиологической ситуации. Для студентов педагогических вузов и колледжей это стало отличной практикой, они сразу оказались в полевых условиях, погрузились во все тонкости образовательного процесса, при этом получая поддержку и советы от опытных педагогов. Мы благодарны каждому студенту за их помощь. По итогам прохождения такой практики 75 студентов решили остаться в школах в качестве педагогов и уже трудоустроены в московские школы, - сказала она.

Напомним, сервис "Учитель на замену", разработанный методическим центром города в 2019 году и особенно востребованный сейчас, помогает директорам школ оперативно найти из числа педагогов дополнительного образования и студентов временную замену заболевшим педагогам или учителям из группы риска, чтобы сохранить их здоровье.

В октябре-ноябре для прохождения педагогической практики в школы столицы были направлены более 400 студентов МГПУ, МПГУ и педколледжей. Они заменяли временно отсутствующих учителей и помогали педагогам, ведущим свои занятия дистанционно, в роли ассистентов. Так, 137 студентов вузов и колледжей заменяли учителей начальной школы, 42 студента педвузов - учителей русского языка, 32 - математики, 29 - английского языка.

В итоге после успешного прохождения практики в более чем 50 школ трудоустроены 35 студентов вузов и 40 учащихся колледжей.

Чтобы найти замену педагогу из группы риска или болеющему учителю, директор школы на сайте формирует электронную заявку. Специалисты Городского методического центра в кратчайшие сроки - до трех часов - подбирают подходящего педагога дополнительного образования или студента из числа тех, кто решил участвовать в проекте. На данный момент в электронной базе есть сведения о более чем 1,5 тысячи кандидатах. Стать участником проекта "Учитель на замену" может любой педагог - для этого нужно заполнить простую форму электронного резюме на сайте. Обязательное условие для соискателей - это прохождение независимой предметной диагностики в Московском центре качества образования, задания которой можно выполнить дистанционно, а результаты указать в электронной анкете. Также на сайте есть обратная связь, где директора могут оценить работу направленного на замену педагога или студента.

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