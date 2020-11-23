Что будет с Проектируемыми проездами в Москве

Десятки Проектируемых и безымянных проездов Москвы получили новые названия. Согласно постановлению мэра столицы Сергея Собянина, увековечены имена ученых, адмирала, мецената, а также нескольких деревень, на месте которых появились новые микрорайоны.

Проектируемыми проездами в Москве назывались улицы, которые появились в результате перепланировки территорий. В то же время наименованиями в свое время чиновники не слишком забивали головы, отмечает в своем блоге руководитель экспертного центра "Пробок.net" Александр Шумский. Проектируемый номер 3067, 3068, 3069 - вот "и всего делов". Также на городской карте - десятки безымянных проездов. И если любой Проектируемый сейчас можно забить в навигатор, то безымянный даже яндексовская "Алиса" днем с огнем не сыщет.

Жилым домам адреса давали по "нормальным" близлежащим улицам. Например, фактически многоэтажка стоит Проектируемом проезде, а "юридически" - на Каширском шоссе. Как пишет Александр Шумский, это вызывало не только эстетический дискомфорт, но и вполне житейские проблемы. Например, было очень сложно объяснить, как проехать к тому или иному дому. В случае ДТП люди (особенно не "аборигены") не совсем понимали, по какому адресу вызывать "гаишников". Около десяти лет назад Проектируемым проездам по инициативе общественников власти все-таки начали присваивать более традиционные наименования. И одна из самых масштабных "ликвидаций" Проектируемых проездов произошла совсем недавно. Соответствующее постановление было одобрено на заседании президиума мэрии.

Улицей Крузенштерна (того самого, знаменитого мореплавателя, адмирала) стал проезд № 1053 в районе Лефортово. Проезд № 1452 между Кастанаевской улицей и Рублевским шоссе назвали бульваром Солдатенкова в память о купце, предпринимателе, книгоиздателе и меценате Козьме Солдатенкове (1818-1901). На завещанные им деньги в конце 1910 года в Москве была открыта больница "для всех бедных без различия званий, сословий и религий". Проезд № 5492 от улицы Фомичевой до Планерной улицы в Северном Тушине стал улицей Бубнова в честь разработчика антенных систем, лауреата Госпремии СССР Георгия Бубнова. Рядом здесь находится его родное предприятие "Радиофизика". Проезд № 4826 в районе Щукино назвали в честь эпидемиолога Зинаиды Ермольевой. Также в новых названиях Проектируемых проездов теперь увековечены топонимы, относящиеся к Грачевскому парку и к деревне Шайдарово, которую включили в состав Москвы только в 1960 году. Также за счет десятков Проектируемых и безымянных проездов продлили десятки уже существующих улиц.