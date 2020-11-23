Ограничения ограничениями, а Новый год никто не отменял. И праздничное настроение - тоже. А оно, как известно, начинается еще на этапе подготовки к празднику. В этом году это будет 1 декабря, когда в Подмосковье начнут работать елочные базары.

"Мы планируем развернуть около 400 точек по продаже отечественных и импортных елей", - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин. По сравнению с прошлым годом торговых площадок меньше не станет. Не обеднеет и привычный ассортимент - кроме деревьев на елочных базарах можно будет приобрести лапник, уже украшенные мишурой и игрушками композиции из веток ели и пихты, подставки для елок и даже праздничную упаковку. Да и сами базары в этот раз открываются на две недели раньше привычных сроков.

Психолог-психотерапевт Татьяна Хромова считает: каким он будет, зависит только от нас самих. "С одной стороны, люди устали от пандемии и с нетерпением ждут окончания этого високосного года. Именно поэтому провожать старый год и встречать новый будет особенно приятно, - рассказала она "РГ". - А с другой, у многих упали доходы, а из-за ограничений люди лишились привычных атрибутов праздника - поездок, каких-то мероприятий и развлечений. Из-за этого растут депрессивные настроения, психологи уже сейчас это видят".

Хромова советует сейчас чаще радовать себя предпраздничными атрибутами. Придумать необычное новогоднее украшение квартиры. Попробовать всей семьей сделать оригинальные елочные игрушки. И не грустить - новый год всегда несет новые надежды.