Каждый день в Подмосковье выявляют порядка 1 тысячи вновь заразившихся коронавирусом жителей. "Выявляемость у нас подрастает, в среднем госпитализируем в стационары по 960 человек в сутки", - констатировал губернатор Андрей Воробьев, проводя 23 ноября селекторное совещание с представителями кабинета министров и главами муниципалитетов.

Он напомнил, что в регионе продолжают открывать дополнительные койки для больных с COVID-19, к началу декабря их будет чуть больше 19 тысяч. "Мы создаем койки в таком количестве, чтобы сохранить плановую медицинскую помощь", - подчеркнул Воробьев. В первую волну заболеваемости врачи других профилей в подмосковных поликлиниках почти не работали - все силы были брошены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Сейчас поликлиники работают в штатном режиме, а ковидные койки открывают в сторонних зданиях. К примеру, на прошлой неделе в Раменском начал работать самый крупный в области временный коронавирусный госпиталь на 2,2 тысячи коек, разместившийся в торговом центре "Мой молл". Здесь создали 17 инфекционных отделений, реанимацию и даже лабораторию, позволяющую проводить полный спектр необходимых анализов.

Вновь создан временный госпиталь и в международном выставочном центре "Крокус Экспо". Правда, он еще не открыт, уже действующих коек пока хватает. И власти надеются, что больница в "Крокусе" так и останется резервной, открывать ее не придется. Это будет зависеть в том числе и от того, сколько тяжелых больных выявят врачи. Сейчас, например, они говорят о том, что после введения режима самоизоляции для жителей старше 65 лет и лиц с тяжелыми хроническими заболеваниями, число госпитализаций этих категорий пациентов уменьшилось.

После повторной самоизоляции пожилых пациентов с коронавирусом стало меньше

Воробьев также напомнил, что жителям стала доступна услуга смс-информирования о результатах сдачи тестов на коронавирус. Как только лаборатория вносит данные ПЦР-исследования в систему, они автоматом дублируются по двум адресам: в региональное управление Роспотребнадзора и в поликлинику, к которой прикреплен пациент. Теперь в список добавлен еще и номер телефона пациента, которого также оперативно известят о состоянии здоровья. "И обращаю ваше внимание, что на федеральном селекторе президент страны отметил, что ожидание результатов теста в течение 48 часов - это долго", - сказал губернатор.