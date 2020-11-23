Каток на ВДНХ откроется 27 ноября

На ВДНХ каток откроется 27 ноября. В этом сезоне он будет работать по антикоронавирусным правилам, установленным Роспотребнадзором.

Как сообщили в пресс-службе главной выставки страны, лед зальют на главной аллее. Во избежание очередей в кассы и лишних контактов билеты будут продавать только через официальный сайт ВДНХ. Оформлять в информационных центрах придется только льготные билеты.

Сеансы останутся прежними: со вторника по пятницу - с 11.00 до 15.00 и с 17.00 до 23.00; по выходным - с 10.00 до 15.00 и с 17.00 до 23.00. Правда, войти можно будет в определенные часы и конкретный павильон. Это позволит ограничить число гостей, одновременно находящихся на территории катка.

На входе установят дезинфицирующие рамки, будут измерять температуру. Придется соблюдать и социальную дистанцию. В павильонах проката и других закрытых помещениях нужно будет носить маски и перчатки.