Мишустин распределил 80 млрд между 39 регионами

Премьер-министр Михаил Мишустин направил 80 миллиардов рублей на поддержку стабильности бюджетных систем субъектов Федерации. Средства распределены между 39 регионами, у которых из-за пандемии сократились доходы.

Самый большой транш - почти 13,5 миллиардов - получит Московская область. Более 8,7 миллиарда рублей помощи определено Татарстану, более 5 миллиардов - Кузбассу, почти по 5 миллиардов предусмотрено для Башкортостана и Коми.

Средства, подчеркивал ранее Михаил Мишустин, помогут выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением COVID-19.