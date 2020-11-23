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23.11.2020 22:32
Рубрика: Власть

Мишустин распределил 80 млрд между 39 регионами

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин направил 80 миллиардов рублей на поддержку стабильности бюджетных систем субъектов Федерации. Средства распределены между 39 регионами, у которых из-за пандемии сократились доходы.
Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Мишустин сообщил об оптимизации институтов развития

Самый большой транш - почти 13,5 миллиардов - получит Московская область. Более 8,7 миллиарда рублей помощи определено Татарстану, более 5 миллиардов - Кузбассу, почти по 5 миллиардов предусмотрено для Башкортостана и Коми.

Средства, подчеркивал ранее Михаил Мишустин, помогут выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением COVID-19.

В регионах Власть Работа власти Регионы Правительство Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Московская область ПФО Татарстан ПФО Башкортостан СЗФО Республика Коми

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