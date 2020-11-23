"Мои документы" помогут москвичам разобраться в налогах

Срок оплаты налогов на имущество физических лиц за 2019 год истекает через неделю. В пресс-службе центров госуслуг "Мои документы" рассказали "РГ", как получить налоговые уведомления на квартиру, дачу, личный транспорт и какие полезные услуги объединены в один пакет в рамках жизненной ситуации "Я оплачиваю налоги".

Один из самых удобных способов получения налогового уведомления - электронный. В "Личном кабинете налогоплательщика" ФНС России получатель увидит все счета для оплаты налога на имущество физических лиц, в том числе земельного и транспортного. Войти в учетную запись можно на сайте gosuslugi.ru. Личный кабинет также доступен со смартфона, тогда уведомление всегда будет под рукой. Оплатить его легко, например, через онлайн-сервис ФНС или аналогичные сервисы банковских организаций.

Если же у налогоплательщика возникают сложности со входом в электронный личный кабинет, есть другие способы узнать сумму налогового платежа, например, в офисах "Мои документы" - здесь данная услуга появилась два года назад. Сотрудник офиса примет заявление о получении налогового уведомления при наличии у заявителя паспорта. Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу, то есть независимо от адреса регистрации и места жительства в Москве. Уведомление будет готово за 1 день (плюс 4 дня на курьерскую доставку). За все время по вопросам получения налогового уведомления горожане обратились в центры госуслуг более 31,8 тысячи раз.

Популярные услуги налоговой сферы объединены в центрах "Мои документы" в единый комплекс, жизненную ситуацию "Я оплачиваю налоги", - это удобно для жителей. Так, посетитель может в одном окне получить помощь сразу по ряду вопросов и оформить необходимые документы одним пакетом. При оформлении услуг в рамках жизненной ситуации "Я оплачиваю налоги" вместе с паспортом и заявлением посетителю также могут понадобиться документы, подтверждающие права на собственность и льготы.

Сегодня "Мои документы" предоставляют горожанам свыше 270 услуг, 84 из которых можно получить в электронном виде через порталы госуслуг. Напомним, в офисах продолжают действовать масочно-перчаточный режим и термометрия на входе. Заявителям рекомендуется соблюдать социальную дистанцию. Районные центры открыты ежедневно с 08.00 до 20.00, флагманы "Мои документы" и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10.00 до 22.00.

Справка "РГ"

В офисах "Мои документы" предусмотрено предоставление следующих услуг: